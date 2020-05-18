调查蓬佩奥？美国务院督察长遭解职

美国总统唐纳德·特朗普15日晚解除国务院督察长史蒂夫·利尼克的职务，招致民主党方面批评，指认这名共和党籍总统旨在“报复”利尼克调查国务卿迈克·蓬佩奥。

【突遭解职】

特朗普向众议院议长、民主党人南希·佩洛西发送一封信，称他对利尼克继续工作的能力失去信心，但没有加以详细说明。

特朗普在信中写道：“我行使总统权力，免除国务院督察长的职务，即日起30天后生效。”

特朗普在信中没有提及谁将接替利尼克。国务院稍后说，外交机关办公室主任斯蒂芬·阿卡德将出任督察长。

多家媒体报道，阿卡德是副总统迈克·彭斯的好友。

利尼克2013年由时任总统贝拉克·奥巴马任命为国务院督察长。他突然遭解职招致民主党方面强烈批评。

国会众议院外交委员会主席、民主党人埃利奥特·恩格尔在一份声明中说“督察长办公室已经启动对国务卿蓬佩奥的调查”，暗示利尼克遭解职与调查有关联。

一名不愿公开姓名的民主党国会议员助手告诉美联社，有人举报蓬佩奥滥用权力，要求工作人员为他和妻子办私事，利尼克正在调查这件事。

另外，蓬佩奥的妻子并非公职人员，却经常与蓬佩奥一同搭乘政府专机访问其他国家，同样招致批评。

【打击报复？】

众议院议长佩洛西说，利尼克遭解职显示特朗普加快“以危险方式报复”的速度。

今年以来，特朗普解职多名督察官员，包括5月解职卫生与公众服务部首席副督察长克丽丝蒂·格里姆、4月解职国家情报系统督察长迈克尔·阿特金森和国防部代理督察长格伦·法恩，解职理由多为对他们“失去信心”。

多家媒体报道，那些督察官员的举动招致特朗普不满，因而遭解职。

格里姆的办公室在一份报告中说，美国医院的新冠病毒检测试剂盒“严重短缺”，口罩和其他抗疫装备同样短缺。这一说法与特朗普说法相反，特朗普指认报告有“政治偏见”。

法恩遭解职时出任流行病应对问责委员会主席不久，这一委员会的职责包括监督政府落实应对新冠疫情的2万亿美元财政刺激计划。法恩遭解职时，民主党正在国会与共和党角力，试图推动成立新的调查委员会以监督政府对疫情的应对。

接到情报官员举报特朗普施压乌克兰政府调查美国前副总统约瑟夫·拜登及其儿子后，阿特金森坚持将举报材料呈交司法部和众议院情报委员会，最终触发国会针对特朗普的弹劾程序。（郑昊宁）（新华社专特稿）

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