慰问电彰显中国道义（望海楼）

2020年初，一场百年未遇的公共卫生危机冲击着全人类。新冠肺炎疫情考验每个国家的公共卫生治理能力，也考验全球各国携手抗疫共克时艰的意愿和决心。

危机当前，道义无价。疫情在中国肆虐之时，120个国家、300个政党和政治组织发来慰问电和慰问函；疫情在世界蔓延之时，中国领导人也向世界多国送去了关切与慰问。

慰问电里，有中国的“滴水之恩，涌泉相报”。中国人讲究将心比心、以心换心。对于那些真心帮助过我们的人，我们尽己所能，送去物质上和精神上的援助。“投之以木桃，报之以琼瑶”，慰问电传递的是对朋友的关切，是雪中送炭的情谊。

无论德国、法国、意大利，还是韩国、伊朗、塞尔维亚，中国念念不忘他们之前的慰问与支持。“韩国政府和社会各界此前纷纷向中方抗击疫情表达关心慰问并提供大量帮助，文在寅总统特别强调中国的困难就是韩国的困难”，“塞尔维亚政府和人民以实际行动给予中方有力支持”，“伊朗政府和人民为中国抗击疫情提供了真诚友善的支持和帮助”……

他们的处境，中国经历过，所以感同身受；他们的困难，中国遭遇过，愿意尽力帮助。“愿同法方加强合作，在互帮互助中，共同打赢疫情防控阻击战”，“坚定支持意方抗击疫情的努力，愿开展合作，提供帮助”，“将向塞尔维亚提供防护物资和医疗器械援助，并协助塞方在中国采购急需物资。中方还将派遣医疗专家组赴塞，协助提升防控效果”……

慰问电里，有中国的“大道之行，天下为公”。休戚与共，共克时艰，慰问电彰显的是中国的天下情怀，是中国的大国担当。

病毒，是全人类的共同敌人。疫情，是全世界的共同灾难。在给德国总理默克尔的慰问电中，中国国家主席习近平指出，公共卫生危机是人类面临的共同挑战，团结合作是最有力武器。在给法国总统马克龙的慰问电中，习近平主席强调，中法同为联合国安理会常任理事国，共同负有守护全人类生命安全的重要责任。

上下同欲者胜，风雨同舟者兴。慰问电中，中国语气坚定：中方秉持人类命运共同体理念，愿同德方继续分享信息和经验，加强在疫情防控、患者救治、疫苗研发等领域合作，共同维护两国以及世界其他各国人民健康福祉；中方愿同法方共同推进疫情防控国际合作，支持联合国及世界卫生组织在完善全球公共卫生治理中发挥核心作用，打造人类卫生健康共同体。慰问电中，中国传递信心：相信只要中西两国同国际社会共同努力，一定能够取得抗击疫情的最终胜利；只要中意两国以及国际社会携手努力，就一定能够共克时艰，早日战胜疫情……

病毒无情，人间有爱。纵观历史长河，人类就是在同各种疾病灾难的抗争中成长发展起来的。全球战疫期间，往来于中外之间的一封封慰问电，无疑将成为这段历史的生动注脚。相信，字里行间的中国道义也将在岁月冲刷之下更加熠熠生辉。

（作者为本报评论员）

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