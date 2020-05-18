埃及新冠确诊病例增至12229例

5月17日，在埃及开罗，一名戴口罩的理发师为顾客服务。新华社发（艾哈迈德·戈马摄）

新华社开罗5月17日电（记者李碧念）埃及卫生部17日晚说，埃及境内新增新冠确诊病例510例，累计确诊12229例；新增死亡病例18例，累计死亡630例。

埃及卫生部发言人穆贾希德在一份声明中说，当天有222名患者痊愈出院，累计治愈3172人。

5月17日，防疫人员在埃及开罗街头喷洒消毒液。 新华社发（艾哈迈德·戈马摄）

埃及总理马德布利当天在电视讲话中宣布，该国将在开斋节前后实施更加严格的疫情防控措施，完全关闭境内所有商店、商场、沙滩和公园，暂停境内省际交通以及所有公共交通。宵禁时间提前自每日17时至次日6时。自5月30日起，民众在公共场所必须佩戴口罩，违者将受到严厉惩罚。

此前，埃及已开始放松部分限制措施，境内酒店在控制住宿率的前提下恢复营业，汽车牌照申请、房地产登记和部分法务服务部门已重新对公众开放。

5月17日，在埃及开罗，防疫人员对一栋建筑喷洒消毒液。新华社发（艾哈迈德·戈马摄）

5月17日，在埃及开罗，防疫人员在一家食品店内喷洒消毒液。 新华社发（艾哈迈德·戈马摄）

5月17日，防疫人员在埃及开罗街头喷洒消毒液。 新华社发（艾哈迈德·戈马摄）

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