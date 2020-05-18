西班牙单日死亡病例数两月来首次降至100例以下

新华社马德里5月17日电（谢宇智）西班牙卫生部17日发布该国最新新冠疫情数据，西班牙单日新增死亡病例数两个月以来首次降至100例以下。

西卫生部近来仍在持续修正历史系列数据。据修正后的最新统计，截至当地时间16日21时，西班牙累计死亡病例达27650例，24小时新增87例，两个月以来首次低于100例；通过聚合酶链式反应（PCR）检测确诊的新冠病例数累计231350例，单日新增确诊421例；再加上46369名抗体检测呈阳性者，全国感染总人数达到277719人；痊愈者则达到149576人，单日新增2719人。

西卫生部应急与预警协调中心主任费尔南多·西蒙在17日的新闻发布会上确认，对人口数量少于1万人的市镇，西政府将进一步放松防疫限制措施，允许人们自由出门活动。此前，于16日晚出台的西班牙《国家官方公报》也对防疫措施降级阶段的政策进行了部分调整，如从下周一开始，率先进入防疫措施降级第二阶段的几座岛屿将取消成年人出门活动的时间段限制。

另一方面，西卫生大臣伊利亚在新闻发布会上表示，西班牙将出台相关法规，加强在公众场合对口罩的强制使用。他还透露，西政府将再增加8个机场重新对国际航班开放，这将使西班牙对国际航班重新开放的机场数增加至13个。

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