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意大利卫生部长：谨慎重启 密切监控

2020年05月18日08:45  来源：新华网
 

新华社罗马5月17日电（记者李洁）意大利卫生部长斯佩兰扎17日针对该国下一步“解封”措施表示，必须“谨慎重启”，密切监控新冠疫情发展。

斯佩兰扎当天对媒体表示，下周将开始下一阶段“解封”，必须“谨慎重启”。他说，随着经济、社会活动重新开放，对疫情发展的监控至关重要。他同时呼吁民众遵守现行管控规定。

意大利18日起将重启零售、美发等商业和社会活动，但学生返校复课时间待定。意大利教育部长阿佐利纳近日表示，保持学校关闭是出于健康的考虑，“我们要谨慎行事”。

据意大利民事保护部门17日发布的数据，意大利当日新增确诊病例和新增死亡病例均达到实施“封城”措施以来的最低值。

数据显示，当日新增确诊病例675例，累计确诊225435例；新增死亡病例145例，累计死亡31908例；新增治愈病例2366例，累计治愈125176例。

现有患者中，57278人在居家隔离，10311人在医院接受普通治疗，762人在重症监护室接受治疗。普通住院病例和重症病例分别比前一天减少89例和13例。

根据意大利总理孔特16日宣布的下一步“解封”措施和时间表，意大利5月18日起将重启零售、美发等商业和社会活动，5月25日起重新开放健身房，6月15日起重新开放影剧院。

意大利从1月31日开始实施为期6个月的紧急状态以应对疫情，从3月10日起进入全国“封城”状态直至5月3日，从5月4日起进入抗疫和恢复经济并行的“第二阶段”。

(责编：于洋、刘洁妍)
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