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以科学精神抵制“政治病毒”(人民论坛)

任  平

2020年05月18日08:29  来源：人民网－人民日报
 

　　术业有专攻。专业问题需要专业意见，科学之事应交由科学家来回答，这是人尽皆知的常识。

　　然而，美国一些政客为了进行政治操弄，反复兜售有关新冠病毒起源的谬论，全然无视基本的常识，甚至不惜贻笑大方。这种违背科学精神、将疫情政治化的行为，正在侵蚀着全球抗疫的合作基础。世界卫生组织总干事谭德塞不无忧虑地警告：“不要把这种病毒作为相互对抗或者赢得政治得分的机会。这很危险，就像在玩火。”

　　新冠肺炎疫情发生后，“零号病人”、病毒源头等问题备受关注。每个人都想知道，这种病毒究竟从何而来？找到致病病毒源头的工作，就是所谓的“病毒溯源”。按说，这样一个严谨的科学问题、严肃的专业问题，应该以基本事实为依据，由科学家和医学专家用科学的方法去研究。然而，在新冠病毒的起源依然扑朔迷离之际，美国一些政客却急于甩锅，抛出了“武汉是病毒源头”“新冠病毒源自武汉一个实验室”这样没有任何科学依据的说辞，不仅让专业人士瞠目结舌，也使自己的意图昭然若揭——或许，在他们看来，重要的不是事实，而是服从自己掩盖什么的需要。

　　病毒是全人类共同的敌人。病毒溯源的主要目的，是有效阻击病毒和防止同类疫情对人类再次造成危害。目前，世界各国科学家都在开展病毒源头的研究，对新冠病毒来源提出了许多学术观点。中国科学家也在认真开展相关研究，为早日找到新冠病毒起源、有针对性地做好防控，提供科学依据。有科研人员表示，病毒溯源“需要将众多生物学信息和流行病学证据汇聚成相互印证的证据链，才能真正完成任务”。实际上，病毒溯源不仅是科学问题，更是科学难题。人类历史上很多疾病，对其源头的探索历经十几年甚至几十年；许多研究虽然取得一些进展，但一直未能得到最终的确切答案。新冠病毒作为一种全新的病毒，具有隐匿性强、潜伏期长、变化多端等特点，对其溯源更非易事。

　　特别是，首先报告疫情不等于就是病毒源头，最先受到病毒猛烈攻击的地方不等于就是病毒最早出现的地方。历史上，最初病例的报告地往往不是病毒来源地。就像电影《传染病》所描述的，病毒可能在任何时间、任何地方，以意外的方式进入人类的生活圈。疫情是天灾，新冠病毒最早从何处由自然界“登陆”人类社会？是多点“登陆”还是单点“登陆”？解答这些问题，需要让科学问题回归科学，决不能毫无根据地主观臆测，更不允许为达其政治目的而信口雌黄！

　　还应看到，疫情是天灾，不是人祸。前不久，美国新泽西州贝尔维尔市市长迈克尔·梅尔哈姆表示，自己在去年11月就已感染新冠病毒，检测结果也显示他已拥有新冠病毒抗体，比美国报道首例新冠病毒确诊病例早两个多月。医学期刊《国际抗菌剂杂志》刊登的一篇研究论文显示，新冠病毒2019年12月底已在法国传播，相关病例与中国缺乏关联。可见，病毒的溯源工作十分复杂。任何人都不应该，也不能妄下结论，只有尊重科学精神、回归科学逻辑，才能抵近真相。当然，无论病毒和疫情起源于何地，最先受到病毒侵害的人都是无辜者，他们为抗击病毒付出的努力和牺牲应该得到尊重。

　　新冠病毒固然可怕，但比新冠病毒更具破坏力的是“政治病毒”。日前，16名国际卫生法学家在英国医学期刊《柳叶刀》上发文提醒，基于恐惧、谣传、种族主义和仇外心理的做法，无法将人们从新冠肺炎疫情这类突发事件中拯救出来。回归科学、尊重科学，才能拨开病毒起源与来源的迷雾；相信科学、依靠科学，人类方能在与病毒的斗争中赢得未来。


　　《 人民日报 》（ 2020年05月18日 04 版）
(责编：刘叶婷、刘洁妍)
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