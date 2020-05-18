中企履行社会责任助力法国抗疫

人民网巴黎5月17日电 （记者李永群）“法莱斯风能发电场3号风机叶片发现细小裂隙，受疫情影响厂家维修团队无法到达现场，怎么办？”总部位于巴黎的中广核欧洲能源公司运维团队资产经理马克西曼·阿莱在新冠疫情期间碰到了棘手问题。通过“智能分析技术”，阿莱检测到了上述问题，并协调公司维修团队，找到替代方案，在叶片裂隙的早期阶段予以干预，防止裂隙扩大，避免了重大故障停机。

类似的核心技术能力也应用在中广核欧洲能源公司的其他风力发电场。疫情期间，位于法国屈伊特伯风能发电场的风机由于主轴承原因产生了较大噪声，该公司声学专家克里斯·弗朗索瓦和资产经理阿莱共同对此展开“模型计算分析”，发现风机在面向特定方位时会产生噪声。基于该分析，该公司对风机的运行系统进行了设置，当风机面向特定方位时自动停机，在其它方位时照常运转。这样既消除了噪声对周边居民的影响，也避免了因风机全时段停机而造成发电损失。3月17日起法国全面实行禁足，中广核欧洲能源公司严格遵守当地法律法规，利用“智能分析技术”“模型计算分析”等运维核心能力进行远程干预，保障了供电免受疫情的影响。

如同中广核欧洲能源公司一样，法国中资企业充分发挥自身优势，通过保障电力供应、通讯畅通、金融服务、空中运输等，积极助力当地抗疫。

“网络英雄”保障通讯畅通

华为法国公司结合“武汉抗疫”取得的技术支持经验和法国运营商实际情况，迅速集结技术力量为法国抗疫提供通讯保障，并应运营商请求从国内紧急调拨法国网络升级所需设备，总计100个集装箱，600余吨货物。

4月2日出版的法国《回声报》报道了疫情期间被誉为“网络英雄”的电讯工程师，其中讲述了两名华为法国公司工程师为保障法国网络安全运营而不辞辛劳的感人故事。

疫情期间，很多医院面对大量的远程咨询和远程工作，必须通过增加设备、 增加网速防止网络崩溃。 3月18日，巴黎公立医院集团希望将巴黎罗斯柴尔德医院的网络容量提高50%。“在正常时期，这需要2至4周的时间。但在这紧急时刻，我们从勒芒紧急调运了设备，连续奋战36小时全部完成了客户要求的扩容工作”。华为法国公司工程师帕特里斯·福维尔对记者说。

为了维护移动网络，华为法国公司质量与安全主管贾马尔-埃尔·古尔蒂在禁足的第一周，穿越了布列塔尼地区1538公里，在车里睡了5个夜晚。 “我吃干粮，做好了睡在车里的准备。昨晚我预定的两家酒店被取消，但是我总能找到睡觉的地方。” 古尔蒂说 ，“即使工作到凌晨4、 5点，但一想到人们的微笑，我觉得这一切都值得！”

金融服务传递中国温度

疫情暴发以来，中国银行巴黎分行采取多种措施为受疫情影响的法国企业提供支持。 法国某大型汽车制造公司是巴黎分行重要出口客户之一，其合作进口商是湖北一家公司，进口信用证开证行为中国银行湖北分行。为减少疫情对中法贸易的影响，巴黎分行减免了因疫情导致的开证行迟付利息。由于疫情期间单据正本无法快递到湖北分行进行承兑，为满足法国客户在2月底时3笔出口发票金额共约200万欧元的融资需求，巴黎分行提出暂不寄单并用押汇方式融资的解决方案，以实际行动保证企业供应链资金不断，增强了法国企业对与中国贸易的信心。

受疫情影响法国企业面临经营困境，中国银行巴黎分行响应当地政府和银行同业公会的倡议，在严格把握风险的前提下，对部分资质较好的酒店、餐饮和服装制造行业的企业提供支持。通过延长客户还款期限，为部分客户提供利息和本金的延期支付，落实政府担保贷款方案，加快研究疫情期间的信贷策略，为企业稳定经营保驾护航，支持客户渡过难关。

巴黎大区新冠肺炎确诊人数超过全法三分之一，疫情告急，口罩告急！3月25日，巴黎大区议会第一时间找到中国工商银行巴黎分行，提出为其向国内某国有外贸企业进口1000万只口罩开立付款保函的需求，并为其解决供需双方“款到发货”和“货到付款”的分歧。

分行上下克服在家远程办公的不便，经过紧张有序的多方沟通衔接，克服了操作和流程上的各种困难，于3月31日成功开立保函，确保口罩采购合同正式生效。

此笔业务工行巴黎分行不仅提供专业的金融产品，还利用工行在国内雄厚的客户关系和网络渠道，积极协助贸易双方快速敲定购销合同条款。由于供销双方素未合作且口罩资源稀缺，工行从一个被动的金融服务提供者转成了双方赖以信任的中间人，主动帮助设计条款、调停分歧。在此期间，新出台的航空限飞规定使得货物运输又成了突出问题，工行及时协调中国东方航空公司为客户提供了可靠的货运渠道。工行强大的网络支撑、积极的响应能力、担当的社会责任获得了客户高度赞赏。

“空中桥梁”运输抗疫物资

3月18日，由中国东方航空公司承运的中国援助法国首批抗疫物资运抵巴黎戴高乐机场，外包装上印着的中国古诗“千里同好，坚于金石”与法国文豪雨果名言“Unis nous vaincrons”（意为“团结定能胜利”），引起了中法双方的强烈共鸣。

疫情期间，中法之间的“空中桥梁”为运输抗疫物资发挥了重要作用。4月份中国东方航空公司在中法之间执行了30多班货运包机，5月份计划执行46班，累计运输2000多吨防疫物资。东航是目前中国民航最大的一支“客改货”改装宽体机队，除了全货机外，还有8架拆除座椅、增加载货空间的A330飞机，每周运行240多班，比去年同期的航班数几乎翻了一番，全球领跑“带货”，有力支援了世界各国疫情防控。

为了援助法国抗疫，中国国际航空公司也积极投入“客改货”包机运输，运送了大量法国政府和企业从中国采购的防疫物资。北京—巴黎、上海—巴黎的“客改货”包机，从4月初的每周6班，增加到4月中旬至5月份的每周近20班。

法国中资企业还响应法国中国工商会号召，向法国卫生部、医疗机构、对口机构和合作伙伴等捐赠了医用口罩120余万只，医用手套、防护服、护目镜等防疫物资80余万件，积极履行社会责任，支援法国抗击疫情，受到法国各界好评。

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