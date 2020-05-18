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生产生活全面有序恢复  鼓舞全球传递战疫信心

中国的活力与韧性令人敬佩（国际论道）

本报记者  李嘉宝

2020年05月18日05:17  来源：人民网－人民日报海外版
 

　　五月十二日，海南琼海，游人在龙寿洋万亩田野公园花海观光游乐。
　　蒙钟德摄（人民视觉）

　　随着新冠肺炎疫情阴云逐渐消散，中国各地正有序复工复产，复学复课，人们出行及消费日渐回升，生产生活秩序正全面有序恢复。中国社会展现出的蓬勃活力和强劲韧性令许多外媒由衷感叹，“中国经得起摔打！”

　　　　　　

　　“中国经得起摔打”

　　一年一度的全国两会，是中国政治生活中的一件大事，也是国际社会观察中国的窗口。今年全国两会会期确定后，迅速成为各大外媒热议的话题。美国石英财经网认为，“中国重大政治活动回归，是中国新冠肺炎疫情已经得到有效控制的最明确信号。”法新社指出，“中国社会正在回归正常。”

　　校园重新热闹起来。日本《读卖新闻》关注到，5月11日，北京市初三学生开始复课。法新社报道，“武汉高三的学生们于5月6日重返校园。他们戴着口罩，排成一列接受体温检测。在中国其他地方，自1月以来只开放在线教学的学校也逐步复课。”

　　5月，不少外媒关注到中国蓬勃的旅游与消费热潮，从中感知中国经济的澎湃活力。中国文化和旅游部发布的统计数据显示，今年“五一”假期，全国共计接待国内游客1.15亿人次，实现国内旅游收入475.6亿元人民币。

　　“中国旅游业出现了鼓舞人心的复苏迹象。”路透社称，游客人数超过了此前市场预期的9000万人次，且是今年清明假期游客人数的2倍多。据中国旅游服务商携程发布的数据，假期自驾游成为主要选择，“90后”游客成为主力军。英国《金融时报》指出，“游客数量的增加使人们更加相信，中国经济正在逐渐摆脱新冠肺炎疫情的影响。”

　　拉美社称，“除旅游业外，实体商店和电商平台的销售额近日均创新高。专家们一致认为，中国已经通过了经济复苏和预防疫情反弹的严峻考验。”

　　外贸数据同样备受瞩目。据路透社近日报道，中国海关总署公布的数据显示，以美元计价，中国4月出口同比上升3.5%，中国对东盟、“一带一路”沿线国家进出口逆势增长。英国《金融时报》综合经济学家观点分析称，外贸数字表明，“世界第二大经济体正在证明，自己经得起摔打”。

　　“抓好疫情常态化防控”

　　外媒观察到，中国在疫情防控形势持续向好、经济社会逐步恢复的情况下，仍坚持抓好疫情常态化防控，时刻紧绷这根弦。

　　近日，中国多地下调重大突发公共卫生事件应急响应级别。路透社指出，尽管应急级别调降，但并不意味着防控工作标准降低、防控力度减弱，反而是对防控工作提出了新的更高要求。“中国人的生活率先迈向正常化，但对新冠病毒的追踪及相关防控措施一直没有松懈。”

　　法新社近日称，“中国各地致力于提高核酸检测产能。在阿里巴巴、京东等线上平台，个人可以预约检测。企业仍然处于警惕状态，一些企业专门开辟房间用于检测。在北京，不下车检测服务帮助人们待在车里就能完成检测。中国的目的是不惜代价防范第二波疫情出现。”

　　“中国恢复正常的措施正在谨慎中逐步推进。”据埃菲社报道，在中国，学校仅部分年级在严格的防护措施下返校复课，社区和商场仍进行体温监测，在餐馆用餐的顾客必须保持一定距离，口罩仍广泛使用。英国广播公司也在近日的报道中提到，中国各学校采取了与工作场所相似的卫生防范措施，例如错峰开学、进校检测体温、要求佩戴口罩、保持社交距离等。

　　路透社称，随着中国旅游业复苏，智慧旅游成为各地旅游业一项重要的服务和管理手段。各地利用智慧平台统筹景区各项管理和游客接待工作，降低人员聚集风险。

　　“中国朝着疫情防控常态化迈进。”西班牙《阿贝赛报》网站近日报道，中国没有放松警惕，继续采取安全措施来防止疫情反弹。在这一前提下，中国正在恢复活力。”

　　“给世界带来了希望”

　　5月13日，联合国经济和社会事务部发布2020年中期《世界经济形势与展望》报告，指出在新冠肺炎疫情的大背景下，世界经济预计将在2020年萎缩3.2%，这标志着世界经济发生了自上世纪30年代大萧条以来最强烈的经济收缩。

　　当前，中国疫情防控阻击战取得重大战略成果，统筹推进疫情防控和经济社会发展工作取得积极成效，为疫情阴云笼罩下的世界带来宝贵的信心和经验。

　　美国《外交政策》杂志刊文称，中国的商业活动正在恢复，复苏表现令人鼓舞。新加坡外长维文表示，中国成功应对疫情挑战，有序推进复工复产，给世界各国战胜疫情带来了希望，令人敬佩。

　　前东盟秘书处公共事务主任李键雄表示，中国对全球市场起到了“定心丸”作用。作为世界最大的消费市场之一和重要的制造业中心，中国传递出经济复苏的信号，意义重大。

　　“当西方世界陷入衰退之时，中国这个亚洲巨人逐步恢复了力量。”法国《挑战者》周刊网站近日刊文称，中国几乎全部中型企业以及3/4的中小企业已经复工。一些信号灯已经恢复为绿色，如煤炭消费、地产交易数量等。“北京国际汽车展览会将延期到今年秋季举办，正好替代了因疫情而从日程表上消失的巴黎国际车展。”

　　外媒认为，中国常态化防控疫情工作中的相关经验值得世界各国学习借鉴。英国《金融时报》网站近日报道，一些跨国企业正通过近几周的在华经营经历来获取经验——如何使紧张不安的消费者和员工恢复信心。“随着在华工厂和零售商陆续恢复运营，许多外商企业都将在中国学习到的安全规程输出到世界其他地区，如无接触服务、网络销售等。”某外企的上海合伙人还表示，“就应对欧美重启经济时面临的挑战而言，中国经验非常宝贵。如今一些在华高官被要求帮助公司总部带领全球业务重启。”

(责编：岳弘彬)
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