奥地利能源转型结束煤电时代

奥地利最大电力供应商维邦公司日前宣布，关停其位于奥地利东南部施蒂里亚州梅拉赫的一家煤炭发电厂。据奥地利国家广播电台报道，在过去的15年中，奥地利多家煤电厂因设备老化等多种原因关停，这家煤电厂和此前关停的位于下奥地利州杜恩罗尔的煤电厂是奥地利最后的煤炭发电厂。奥地利环境与基础设施部长莱奥诺蕾·格韦斯勒指出，这是历史性的时刻，标志着奥地利结束煤电时代、向2030年前停止使用化石燃料供电又迈进了一步。

维邦公司首席执行官沃尔夫冈·安岑鲁贝尔说，在过去34年里，这家煤电厂向附近的施蒂里亚州首府格拉茨供电供暖。维邦公司计划将梅拉赫打造成一个未来能源技术创新中心。目前，当地已经建成了氢燃料电池试点工厂，未来可能投身氢燃料电池生产。

运营杜恩罗尔煤电厂的奥地利能源集团EVN计划投资2000万欧元，将杜恩罗尔打造成为创新能源基地，进一步利用下奥地利州的下水道淤泥发电发热，还将安装大面积的太阳能光伏设备，为当地创造更多能源领域就业机会。

奥地利大部分国土面积为山地，煤炭油气等化石燃料储量不丰富。目前，奥地利有10多家石油或天然气发电厂，其供电量约占全国总量的1/4。每年还需要花费100亿欧元进口煤炭、石油和天然气。奥地利政府计划到2030年完全实现清洁能源供电。格韦斯勒表示，这不仅是为了保护环境，也关乎奥地利的经济自主性。

奥地利政府出台了系列措施促进能源转型：制定专门的气候与能源发展战略“2030任务”，确定了到2030年温室气体排放量相比2005年减少36％的目标；到2030年，可再生能源在终端能源消费中的占比将提高至45％—50％等。实现“2030任务”是奥地利2050年环保与能源长期战略的第一步，该长期战略的中心目标是到2050年实现“碳中和”，彻底淘汰化石能源。

2007年，奥地利政府以改革能源体系为目标设立了气候与能源基金，每年最多可支出1.2亿欧元，至今已投入超10亿欧元，为超过12万个创新研发项目提供了支持。奧地利的新《可再生能源法》将于2021年生效，将有利于推动奥地利构建一个可持续、安全、创新、有竞争力的能源体系。奥地利在2018年下半年担任欧盟轮值主席国期间，推动欧盟通过了自2025年起取消所有成员国对燃煤电厂的煤炭补贴的决定。

业内人士指出，要完成“2030任务”，奥地利仍有很长的路要走。奥地利光伏和能源存储业协会“奥地利光伏”主席薇拉·伊米策尔表示，到2030年要完全实现清洁能源供电，奥地利在未来10年内所需的光伏设备至少是现在的10倍。

（本报柏林电）

《 人民日报 》（ 2020年05月18日 17 版）

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