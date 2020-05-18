欧洲航空业深陷财务困境

图为3月11日，英国易捷航空公司位于意大利米兰的柜台十分冷清。

新华社发

近期，欧洲企业的第一季度财报陆续公布，包括欧洲三大航空集团德国汉莎航空公司、法国航空—荷兰皇家航空集团以及英国国际航空集团在内的航空企业都出现巨额亏损。其中汉莎航空第一季度亏损达12亿欧元，是去年同期的3.5倍，今年3月日均客流量仅3000人，不及去年同期的1%。

欧洲部分中小型航空公司的处境更加艰难。截至目前，英国弗莱比航空、瑞典布拉森航空、德国之翼航空等多家欧洲支线航空公司深陷破产重组危机。分析认为，如新冠肺炎疫情不能得到及时有效的控制，未来数月将有更多航空企业倒闭。

航空运输业的低迷波及上下游其他领域。法国空客公司今年1至4月的飞机交付量仅为136架，同比减少约100架，4月交付量下降超过80%。据国际机场协会统计，2020年，欧洲全境超过500个机场的亏损总额将超过140亿欧元。国际航空运输协会近期发布的报告显示，2020年，欧洲航空业的亏损预计将高达890亿美元，客流量同比下降55%以上，失业人数将达到670万。欧洲将成为全球航空业受影响最严重的地区之一。

面对危机，欧洲各航空公司采取多种措施压缩成本。汉莎航空计划大幅缩减机队规模，并将裁员超过1万人。欧洲最大廉价航空公司瑞安航空除裁员降薪外，还计划关闭部分欧洲基地，并同飞机制造和租赁企业协商暂停履行合同。针对当前疫情下航空货运需求量维持相对高位的情况，多家航空企业希望通过调整航班计划、改造客机等方式增加货运数量，以维持利润率。

各国政府纷纷出台方案援助航空企业。德国政府表示将为汉莎航空提供90亿欧元的资助，法国政府同法国航空—荷兰皇家航空集团达成70亿欧元的援助计划。英国、瑞士、荷兰等国政府也计划向航空企业提供不同程度的财政补贴，帮助企业解决流动性不足等短期困难。截至目前，各国政府对航空企业发放的定向援助总额已超300亿欧元。

欧盟计划近期出台一系列积极举措。按照此前规定，航空公司的财务健康状况如果低于一定标准，将面临运营许可证被吊销的风险。考虑到当前疫情特殊情况，欧盟委员会计划暂时放松这一要求。在成员国企业补贴审批方面，欧盟也准备适当放宽条件。

目前，欧洲各国政府陆续分步骤解除限制措施，但企业对航空业市场仍信心不足。多数企业认为，受欧洲经济衰退、疫情发展形势不确定等因素影响，在未来2至3年内，欧洲航空业恐难恢复到疫情前水平。国际航协首席经济学家布莱恩认为，疫情过后，航空业将进入重组期，航空公司应考虑维持目前的规模缩减态势，将重点放在保障主干航线业务上，提升核心竞争力。

（本报布鲁塞尔电）

《 人民日报 》（ 2020年05月18日 17 版）

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