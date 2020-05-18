数字化展览带来文化新体验(记者观察)

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开放数字资源，推出虚拟游览、在线讲座等服务……新冠肺炎疫情期间，全球不少博物馆以数字化手段推出多种形式的活动，让人们足不出户，便可免费在“云上”参观艺术殿堂、游览名胜古迹，畅享历史文化盛宴。

3月8日，在意大利首都罗马举行的文艺复兴巨匠拉斐尔·桑西逝世500周年纪念展览因疫情原因被迫暂停。这次展览展出了200多件拉斐尔作品，是迄今最大规模的拉斐尔作品展。许多网友在线留言，对展览暂停表达惋惜之情。

3月中旬，策展方推出一段13分钟的虚拟导览视频，展示《西斯廷圣母》《披纱巾的少女》等珍贵名画。视频上线3天后，浏览量即突破34万人次。“尽管和亲临现场无法相比，但是能够在家一饱眼福，也是让人激动的体验。”一位叫马泰奥的网友感叹说。

文化艺术大餐，让人们在困难中与艺术和文化相连

近来，全球多家博物馆和文化遗址都推出了虚拟游览项目，方便参观者“云上”游览。欧洲博物馆组织网络对全球41个国家的650多家博物馆进行的问卷调查显示，在接受调查的博物馆中，60%都增加了数字手段的运用。

3月下旬，意大利文化部发起“文化永不停”项目，包括教育、图书馆与档案馆、博物馆、音乐、电影和戏剧六部分内容。网友可以在文化部网站上，在线观赏博物馆的虚拟导览、雕塑3D模型、歌剧和音乐会等。该项目已覆盖意大利400多家博物馆与文化遗产的展览资源，这个数字还在不断增加。意大利文化部称其为“居家时期的文化艺术大餐，让人们在困难中仍能与艺术和文化相连”。

意大利庞贝考古公园在其社交媒体平台官方账号上推出视频，航拍的公园全貌恢弘大气，细节刻画震撼人心。庞贝考古公园总监马西莫·奥桑纳站在精美的壁画和石柱前讲解。这段视频的点击率已接近7万。梵蒂冈博物馆推出的在线360度无死角游览，让美国学生康迪十分兴奋：“我上次去意大利时，因为博物馆参观人数太多，没能成功预约。这一次，我可以和家人一起静静欣赏盛世名作，体验还这么流畅、舒适，真是太棒了。”

最近，不少网友准点守在电脑前，参与埃及旅游和文物部组织的特殊旅行——从4月3日起，埃及旅游和文物部组织的“体验埃及”虚拟旅游活动，把埃及著名景点以精美3D动画和导览视频的形式“搬”到社交媒体上。观众轻点鼠标，进入虚拟界面后，旋转、缩放、进退，就可以“走进”埃及王后梅里桑克三世陵墓。只见墓室北侧，整齐镌刻着一排精致浮雕。墓室壁画上，猎人捕捉水鸟、面包师制作面点等场景刻画精细。点击特定位置，还可以浏览背景资料。红色修道院、苏丹巴尔库克清真寺等景点均可在线参观。阿联酋迪拜媒体办公室近日也推出了以阿联酋历史文化等为主题的6个沉浸式在线博物馆。

博物馆推出的线上讲座等活动，丰富着人们的文化生活。意大利乌菲兹美术馆每天上线一段几分钟的视频，介绍一位艺术家或一件艺术品。澳大利亚新南威尔士州美术馆在优兔网站上发布绘画课程、小型讲座、展览和音乐会。美国洛杉矶的彼得森汽车博物馆在讲座中介绍汽车运动相关的物理知识，还在视频中展示如何制作气球车，帮助学生理解牛顿第三运动定律。

许多虚拟游览活动兼具趣味性和互动性。法国凡尔赛宫近日推出的“家中的凡尔赛”项目受到热捧。通过在线直播，网友不仅能“漫步”于凡尔赛宫花园和特里亚农宫花园，在花丛中沐浴春光，还能与园丁和喷泉维护员在线交流，听他们讲述园艺知识及背后的故事。每期平均参与人数接近5万人。

虚拟游览项目，为博物馆赢得了更多“粉丝”。在接受欧洲博物馆组织网络调查的博物馆中，40%的博物馆表示在线流量有所增长，部分博物馆的在线流量增长了500%。法国卢浮宫博物馆管理部门表示，3月12日至4月21日期间，其官方网站的浏览量达到840万，超过去年全年的1/3。英国大英博物馆自3月18日闭馆以来，其网站在线游客人数较去年同期增长120%。美国纽约大都会艺术博物馆馆长马克斯·霍林表示：“在过去几周里，人们因疫情原因待在家中，几乎每个人都学会了如何接收数字信息。此前，我们的很多数字产品主要面向年轻受众，而且很快就下架了。”

以线上反哺线下，促进艺术传播和文化传承

运用虚拟现实、增强现实等技术，探索与观众沟通的新方式，大大提升了展览的互动性。为纪念达·芬奇逝世500周年，卢浮宫推出一款手机应用程序，借助虚拟现实技术，使蒙娜丽莎“跃出画面”、端坐面前。在美国克利夫兰美术馆“艺术镜头”项目中，观众可以尝试制作虚拟绘画、陶器，甚至可以重新组合展厅中的展品，创作独属于自己的艺术作品。

数字化手段丰富了展览的内容和表现形式。美国卓纳画廊内容主管卢卡斯·卓纳表示，与现场展览相比，在线展览可以嵌入视频以及和艺术史相关的背景介绍。通过360度全景展示，博物馆的空间结构、艺术品的陈列格局得到更好呈现，观众还可以借助数字高清技术，放大欣赏作品纤毫毕现的细节，获得身临其境的参观体验，进而加深对作品的观察和理解。法国美术老师克里斯蒂娜说：“我们看到了现场无法观察到的作品细节，例如画布上的笔触、隐蔽的作者签名等，这给人以强烈的审美享受，甚至令人产生‘私人订制’的难得体验。”

数字化手段使展品突破了时间和空间限制，触及更多受众。法国巴黎蓬皮杜艺术中心馆长谢尔格·拉斯维涅斯表示，线上参观扩大了博物馆的接待能力。没有线下客流的压力，博物馆可以展示以前从未开放的区域或很少展出的展品。葡萄牙塞拉维斯当代艺术博物馆馆长菲利普·沃涅表示：“虚拟现实技术使展览得以保存到未来，还可以激发公众对艺术的兴趣。”据英国国家肖像馆馆长尼古拉斯·库里南介绍，该馆每年约500万的网络访问量中，有42%来自英国以外，“这些观众不一定能前来参观，却可以接触到我们分享的内容”。

借助图像识别、大数据分析等数字化手段，珍贵的历史文物得以“复活”。2018年9月，巴西国家博物馆发生火灾，90%的文物在大火中被焚毁。2019年9月，由巴西国家博物馆与腾讯QQ浏览器及其“博物官”微信小程序合作打造的“数字巴西国家博物馆”上线。博物馆共展示700个数字档案，其中，400件被焚毁文物的数字档案是根据民众捐献资料进行数字化重建后得来的。

以线上反哺线下，可以促进艺术传播和文化传承。乌菲兹美术馆馆长艾克·施密特表示，很多观众在线上参观后都在社交媒体上留言表示，会在美术馆重新开放后到现场参观。国际博物馆协会协调员亚历山德拉·费尔南德斯认为，在虚拟游览的吸引下，游客到现场参观的可能性大大增加，这将为疫情过去后的旅游业发展带来积极影响。

拉斯维涅斯表示，近年来，数字化已成为全球博物馆建设的新潮流。疫情促使各大艺术机构开始思考，如何在实体运营之外拓展新的可持续的文化消费方式，吸引新受众。霍林认为，随着数字技术的日益成熟，人们对数字化展览的期望将会越来越高。“博物馆重新开放之后，观众会期待我们继续以现在采取的各类方式传播信息。”

（本报罗马、巴黎、开罗电）

《 人民日报 》（ 2020年05月18日 17 版）

(责编：岳弘彬)