多国专家呼吁团结合作、携手抗疫

第七十三届世界卫生大会将于5月18日至19日以视频方式举行。此间专家表示，新冠肺炎疫情是全人类共同的敌人，世卫组织各成员国应聚焦合作、携手抗疫，避免公共卫生问题政治化。

世卫组织最新统计数据显示，全球累计新冠肺炎确诊病例已超过440万例，死亡超30万例。

“新冠肺炎是影响全人类的传染性疾病。只要一个国家还有新冠肺炎疫情存在，其他国家就谈不上绝对安全。”北京大学国家发展研究院学术委员会主任、全国新冠肺炎专家组经济学家代表刘国恩认为，面对疫情在全球扩散蔓延之势，加强国际合作是世界各国的最佳选择，也是唯一选择。

“病毒没有国界、不分种族，在这种非传统安全挑战面前，全世界更加深刻意识到人类是一个休戚与共、命运相连的共同体，团结合作是应对疫情的最有力武器。”中国国际问题研究院战略研究所所长陈须隆说，在推动国际抗疫合作方面，中方不仅积极对外援助、分享宝贵防控经验，也通过率先与韩国启动“快捷通道”等措施推动复工复产，促进世界经济恢复增长。

加强全球合作，全球性国际组织的角色不可替代。自新冠肺炎疫情发生以来，世卫组织秉持客观科学公正立场，积极履行自身职责，为协助各国应对疫情、推动国际抗疫合作发挥了重要作用。然而，个别国家自身抗疫不力，却企图通过抹黑世卫组织达到“甩锅”目的，动辄以“断供”“退群”相威胁。

多国专家认为，将疫情问题政治化、对他国和世卫组织污名化对相关国家国内疫情防控没有任何帮助，只会为全球合作抗疫制造更多困难。

“在人类与病毒抗争的关键时刻，对国际社会而言，最重要的是采取协同努力，不应让分歧成为共同应对疫情的障碍。”白俄罗斯国家科学院院长古萨科夫表示。

作为公共卫生领域最权威、最专业的国际机构，世卫组织在应对全球公共卫生危机方面发挥着不可替代的作用。巴基斯坦国际伊斯兰大学教授穆罕默德·汗认为，有些国家各自为政，在抗击疫情方面欠缺沟通、相互脱节，这种情况加剧了混乱。“此时需要世卫组织发挥核心作用，推动全球抗疫合作。”

“任何一个国际组织要发挥作用都离不开成员国的支持，其中大国的责任、担当尤其重要。”陈须隆说，中国近期已向世卫组织捐款5000万美元，用于新冠肺炎疫情防控、支持发展中国家卫生体系建设等工作，“这才是作为负责任大国，推动国际抗疫合作的正确方式。”

近期，美国等少数国家声称要求世卫组织邀请中国台湾地区以观察员身份参加本届世卫大会。对此，分析人士指出，中国台湾地区参加世卫大会必须按照一个中国原则处理。2016年台湾民进党执政以来，顽固坚持“台独”分裂立场，拒不承认两岸同属一个中国，导致中国台湾地区参加世卫大会的政治基础不复存在。台湾地区无法参加世卫大会的局面是民进党当局造成的。

分析人士指出，个别国家执意讨论涉台提案，其目的只有一个，那就是将卫生问题政治化，不惜以绑架世卫大会、损害全球抗疫合作来实现一己政治私利。

至于民进党当局所谓台湾不能参加世卫大会将导致“国际防疫缺口”的说法，外交部发言人赵立坚日前也表示，台湾地区获得疫情信息的渠道是畅通的，根本不存在所谓“国际防疫缺口”一说。

今年1月，中国中央政府接待了台湾地区防疫专家赴武汉市考察疫情防控情况。截至5月15日，中国中央政府向台湾地区通报新冠肺炎疫情信息152次。在一个中国原则前提下，2019年以来，中国台湾地区卫生专家共有16批24人次参加了世卫组织技术活动。

中国人民大学两岸关系研究中心主任王英津指出：“民进党当局‘以疫谋独’的政治操弄会严重干扰大会进程、破坏国际抗疫合作，必将遭到国际社会绝大多数成员坚决反对。”

根据世卫组织执委会达成的共识，今年大会将只讨论新冠肺炎疫情、选举执委会委员等必要议题，议程大幅压缩。“这反映了广大成员国希望利用本次大会聚焦国际合作、共抗新冠肺炎疫情的真诚愿望。”王英津说。

（新华社北京5月17日电 记者朱超、魏忠杰、李佳、李浩、石龙洪、李寒芳）

《 人民日报 》（ 2020年05月18日 04 版）

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