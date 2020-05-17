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病毒溯源是严肃的科学问题（望海楼）

熊  建

2020年05月17日10:12  来源：人民网－人民日报海外版
 

　　近来，美国一些政客妄言病毒起源问题，指责中国武汉是病毒源头。这是他们掩饰自己抗疫不力、推卸责任的一种政治表演。历史上最初病例的报告地往往不是病毒来源地，比如艾滋病毒感染病例最初由美国报告，但起源地有可能并非美国；越来越多证据表明，西班牙流感实际上也并非始于西班牙。

　　病毒溯源是一个严肃的科学问题，要以科学为依据，要由科学家和医学专家的研究成果作为证据。

　　很遗憾，美国只有空口白牙，而始终拿不出证据。世界卫生组织专家日前表示，尚未收到美国政府所称新冠病毒起源的任何具体证据，同时强调追溯新冠病毒源头不应进行“咄咄逼人的过失调查”。就连国际顶尖医学期刊《柳叶刀》总编理查·霍顿在接受媒体采访时也表示，有些人指责中国是疫情传播的源头，不符合科学，也不符合实际。

　　新冠病毒的真正起源问题尚未弄清楚。目前，世界各国科学家对新冠病毒的来源提出了许多学术观点及假设、猜想。中国科学家也在认真开展相关研究。正如有研究者所说，从病毒溯源的科学研究全过程来看，这是一项科学难题，需要较长时间而且存在不确定性，需要将众多生物学信息和流行病学证据汇聚成相互印证的证据链，才能真正完成任务。

　　人类历史上很多疾病比如艾滋病、SARS等，对其源头的探索历经十几年甚至几十年的研究，虽然取得了进展，但研究结果仅是推测，尚未得出最终的答案，至今也没有一个公认的结论。因此，相关研究工作仍在继续。新冠病毒是新出现的病毒，更不能奢望很快就知道它的前世今生。

　　在新冠病毒防控和溯源等问题上，中国保持开放透明态度。从疫情一开始，中国就秉持着开放合作的态度，中国科技界与国际科技界、卫生界保持了密切沟通。1月12日中国科研团队就向世界卫生组织共享了病毒全基因序列，为国际社会和各国科学家开展新冠病毒研究、诊断试剂研制、药物研发和疫苗研发提供了条件。中国将进一步加强同世卫组织沟通交流，同有关国家特别是疫情高发国家在溯源、药物、疫苗、检测等方面的科研合作，共享科研数据和信息，为取得全球抗疫的最后胜利贡献中国智慧和中国力量。

　　科学问题如果被政治阴谋介入、被政客绑架，将会变得十分不堪。正如理查·霍顿所说，“病毒阴谋论”对抗击疫情是不利的，我们必须要了解病毒起源，并以科学的态度来研究它，不能让这样的阴谋论扰乱我们的思考，这种阴谋论造成的负面影响是很严重的。

　　病毒溯源是科学问题，主要目的是防止再次发生同类疫情对人类社会造成危害。病毒是全人类共同的敌人，可能在任何时间、任何地方出现。疫情是天灾，不是人祸。因此，对待病毒溯源这个科学问题，必须讲科学。

　　（作者为本报评论员）

(责编：崔越、杨牧)
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