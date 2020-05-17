阿富汗内部对话一拖再拖　美称将重置时间表

美国政府阿富汗和解事务特别代表扎尔梅·哈利勒扎德15日说，阿富汗内部对话一拖再拖，没能按先前约定的日期启动，各方正在讨论新的开始日期。

根据美国与阿富汗塔利班2月29日在卡塔尔首都多哈签署的和平协议，阿富汗内部对话原本应该在3月10日启动，以便塔利班与阿富汗各方代表讨论实现永久性全面停火和阿富汗今后政治路线。

然而，阿富汗政府与塔利班就释囚数量等诸多细节争执不下，内部对话迄今没有开始。哈利勒扎德15日在美国首都华盛顿告诉媒体记者，他近期将再赴阿富汗，希望推动减少暴力活动、加速释囚事宜，促成阿富汗内部对话尽快启动。

依据美国与塔利班所签协议，驻阿美军将分阶段撤离，美方承诺到7月中旬将驻阿美军规模缩减到8600人。哈利勒扎德认为，阿富汗各方不宜再拖延，“最好”在驻阿美军大幅撤离之前开启内部对话。

美国国防部15日说，美方会继续按照与塔利班的约定，从阿富汗分阶段撤军，“预期能在约定的时间表内”完成撤军。

阿富汗近来频繁发生暴力袭击。首都喀布尔一家妇产医院和楠格哈尔省一处葬礼现场12日分别遇袭，其中妇产医院的死者包括两名新生儿。两起袭击共导致61人死亡，包括4名袭击者。

哈利勒扎德说，美方评估认定两起袭击均为极端组织“伊斯兰国”在阿富汗的分支发动。“包括‘伊斯兰国’在内的一些势力不愿意看到阿富汗实现和平，正试图增加暴力活动以破坏和平前景”，美方呼吁阿富汗政府和塔利班“不要落入陷阱，而应合作对抗恐怖组织”。

不过，阿富汗政府把两起袭击归咎于塔利班，认定塔利班与其他武装组织联手，目的是营造恐怖主义抬头的氛围、阻挠和平进程。阿富汗政府13日宣布，安全部队将“转守为攻”，恢复对塔利班和“伊斯兰国”等极端组织采取军事行动。（杨舒怡）（新华社专特稿）

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