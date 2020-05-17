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一种罕见小儿致命疾病与冠状病毒有关

2020年05月17日09:08  来源：人民网-国际频道
 

人民网纽约5月16日电（记者 李晓宏）美国卫生当局15日表示，有一种好发在儿童身上、罕见却可能致命的自体免疫症状与新冠肺炎有关。纽约州目前已通报100余例患者，其中3人死亡，年龄分别为5岁、7岁和18岁。

美国疾病控制与预防中心（CDC）将这种疾病称为小儿多系统炎症综合征（multisystem inflammatory syndrome in children，MIS-C），症状包括长时间发烧、严重腹痛和痢疾、胸痛、吞咽困难、心跳过速等类似川崎病的症状。

美国疾控中心要求曾照顾过或正在照顾年龄低于21岁，且符合小儿多系统发炎症候群指标患者的医疗机构，应向所在当地卫生部门通报疑似病例，医师对于每个证实因小儿多系统炎症综合征死亡的患儿，都应考虑是否与感染新冠病毒有关。此前调查显示，出现类似症状的儿童60%新冠病毒检测为阳性，40%抗体检测为阳性，通常在感染新冠病毒且已产生抗体后的4到6周出现。

英国4月底首度通报该病例，目前美国14个州以及欧洲5个国家均出现确诊患儿，但中国和韩国等亚洲国家却没有传出这样的病例。有学者推测某种特定人口的基因较其他人口容易受影响，不过这个理论目前尚未获得证实。近日，来自英国的研究指出，每8名患者中就有6名具有非裔加勒比海人血统。

(责编：崔越、杨牧)
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