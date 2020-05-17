漫步井波木雕城（旅人心语）

走在静谧古朴的街道上，没有都市车水马龙的喧嚣，随处可见的雕艺作品映入眼帘，耳畔传来一阵阵刀具摩擦、捶打的声音，仿佛一下子回到了遥远的过去……这是日本井波木雕城带给我的第一印象。

井波町位于日本富山县南砺市，是闻名遐迩的木雕工艺名城。目前，这个小城镇仅有1.2万人，却有上百家专业木雕工房、200余位木雕工匠。井波政府历来重视木雕工艺相关产业发展，木雕工房和工匠不仅享受各种补贴，还承担日常教学任务，传承、传授木雕技艺。这里成为日本国内许多艺术院校的实习基地，每年接待成千上万的学生前来研修。

漫步在井波大街上，木槌敲打雕刻刀制作木雕的声音如风铃般悦耳动听。边走边看，会发现不只是街道两旁有着鳞次栉比的木雕工房，就连公共汽车站站牌和店面招牌都是别具匠心的木雕制品，无不彰显当地传统文化和民俗风情，其中精髓难以用相机和纸笔一一记录。

我在不知不觉间来到一家木雕工房，这里简直是一座“木雕艺术馆”，里面堆放着各式各样的木雕作品，飞禽走兽、海鲜鱼类、生活用品……琳琅满目，应有尽有。作品和环境都古色古香，人在其中，竟与此景相配相怡，仿佛一下子都成了雕艺作品。

这家工房的工匠在井波家喻户晓。他出生于雕刻世家，家里十几代人从事木雕雕刻。他告诉我，当地像这样的雕刻世家可谓数不胜数。他还说，井波的雕艺工房也是当地最负盛名的民宿，多年来形成了一道独特亮丽的风景线。每年都有世界各地的游人慕名而来，许多人专程前来欣赏精湛的木雕艺术，亲身体验执着的匠人精神。因此，井波的每家民宿都有一位代表匠人，这位匠人会亲自为入住的旅客传授手艺。在匠人的指导下，客人得以在匠人的工作室里，用他们平日使用的道具，完成一件属于自己的作品。

日本的木雕历史可追溯到上千年前的佛教木雕时代。最初，这种艺术形式由中国传入，逐渐流传至各地民间。17世纪中叶起，雕刻艺术开始在日本风行。当时，东北地区的木匠常制作木盘、木碗等家用器具；到冬季休息时，他们便制作一些可爱的艺术玩偶，卖给来泡温泉的游客作纪念品。到了近代，井波地区的木雕迅速发展起来，当地非常有名的特色工艺品，如熊叼鱼木雕，由于形象逼真、神态生动、独具匠心，往往作为珍贵礼物赠送给外宾。后来，日本将木雕艺术以非物质文化遗产的形式保护起来，并进一步提高工匠的待遇，加大对木雕艺术教育的投入力度，注重培养艺术传人，让民间雕艺发扬光大。

这种不同于书法绘画的民间艺术，讲究以“刀”代笔、以“雕”写意，既保留了独有的文化艺术价值，又借助旅游业的蓬勃发展使传统艺术历久弥新，日臻成熟。

在井波，人们得以追寻传统文化的历史踪迹，体味将逝的异地民俗风情，理解匠人的执着坚守。

《 人民日报 》（ 2020年05月17日 07 版）

(责编：李枫、岳弘彬)