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“云端”上的艺术生活

李  强

2020年05月17日05:15  来源：人民网－人民日报
 

　　德国波恩一景。
　　影像中国

　　近期，一些博物馆、音乐厅和歌剧院的暂停开放对热爱艺术的欧洲人来说实属遗憾。但与此同时，借由互联网技术兴起的在线展览、音乐直播、社交媒体互动等新的艺术表现形式开始飘浮“云端”，填补人们的精神生活。

　　拉斐尔纪念特展 虚拟观看

　　1520年4月6日，意大利著名画家拉斐尔病逝于罗马。为纪念这位文艺复兴巨匠逝世500周年，意大利奎里纳莱博物馆筹办了规模空前的特展，来自意大利乌菲齐美术馆、法国卢浮宫、西班牙普拉多博物馆、英国国家美术馆等多家世界著名博物馆的200余件拉斐尔真迹作品及珍贵手稿、信件将展出。然而，面对新冠肺炎疫情，特展在开幕3天后闭展。

　　在艺术爱好者倍感遗憾之际，奎里纳莱博物馆推出了一部名为《漫步展览》的短片。通过短片，全球艺术爱好者跟着镜头和解说，虚拟走过10个展厅，在线领略拉斐尔的精彩作品和辉煌人生。一位网友留言：“这部短片让我们感动……在如此艰难的时刻。感谢！”

　　在德国，柏林国家画廊策划了“拉斐尔在柏林”的特展。此次特展上，拉斐尔最著名的5幅圣母像首次同聚一堂，此外，还有这位文艺复兴巨匠的大量手稿。展馆关闭后，主办方在4月6日拉斐尔逝世纪念日之际，推出了本次展览的全彩图文册，免费提供下载，供艺术爱好者分享。“拉斐尔知道艺术可以跨越语言和地理边界，它带来的不是界限，而是相互交流和促进。”馆长科尔巴赫说。

　　而收藏了大量拉斐尔壁画作品的梵蒂冈博物馆，则在官网推出虚拟参观“拉斐尔房间”的项目，鼓励人们“远距离欣赏拉斐尔辉煌的艺术”。透过数字技术，观众可以全景浏览四壁的拉斐尔作品，人物的脸部细节都栩栩如生，虚拟参观甚至比亲临现场离得更近，看得更清晰。

　　如今，线上参观博物馆成为很多居家人士的日常消遣，相关线上观展应用的下载量也因此提升，让人足不出户就可以遍览全球艺术。

　　音乐会利用网络 旋律不断

　　在德国波恩莱茵河畔，停靠着一艘“贝多芬2020”号音乐游轮。它原计划于3月中旬南下，沿贝多芬当年的足迹一路到达音乐之都维也纳，并在沿途举办一系列音乐会和工作坊，这是今年纪念贝多芬诞辰250周年的重头项目。虽然，音乐游轮无法如期启程，但艺术家们并未就此放弃，而是将音乐游轮改造成数字演播室。原计划的日程，也被新的音乐会、访谈节目和音乐教室所代替，以“贝多芬2020号音乐游轮”为名的社交账号也同步上线。短短几天时间，两场大型直播、多场独立乐队在线演奏会等活动成功举办。

　　莱茵河上虽然少了一艘飘着音乐的航船，但借由互联网，这艘50岁的运煤货轮变身为“远洋文化游轮”，重获新生。

　　在柏林，柏林爱乐乐团的音乐厅虽不再开放，悠扬旋律却未曾停止。3月12日，西蒙·拉特尔执棒的音乐会是乐团停演前的最后一场演出，这位指挥过伦敦奥运会开幕演出的著名指挥家，在观众席空无一人的音乐厅完成了演出的全球网络直播。

　　柏林爱乐乐团在官网发布公告，原来每月14.9欧元订阅费的数字音乐厅，免费对全球公众限时开放，乐迷可以饱览包括指挥家卡拉扬在内的600场演出录像和艺术家访谈。采取相似举措的还有维也纳国家歌剧院、巴伐利亚国家歌剧院等知名演出团体。

　　音乐的作用不仅仅是消遣放松，还能鼓舞和团结人心。荷兰鹿特丹爱乐乐团推出的一款视频受到人们的热捧。乐团的音乐家们各自居家，“云合奏”了贝多芬的《欢乐颂》。在视频开头，音乐家们说道：“创造力可以帮助我们，让我们去思考，用创新保持联系并相互协作。如果我们在一起，我们就会成功。”

　　艺术表达新形式 阳台展览

　　公共艺术空间的减少，并没有难倒富有创造力的艺术爱好者们。柏林普伦茨劳贝格区是欧洲知名的艺术街区，居住于此的50多名艺术家发起了一场名为“阳台、生活、艺术、疫情与距离”的展览活动，他们将先锋绘画、摄影作品和装置艺术，布置在自家阳台或窗台上。组织者多姆索鲁是一名专业展策人，她在启动该项目时说：“阳台可以成为独特的展览场所。”她希望在“零预算、无开放、无人群的情况下”，让人们在偶尔外出漫步时观赏艺术，放松心情。

　　当然，为避免人群聚集，展览只持续48小时，真正能实地探访的观众还是少数。但借由社交媒体的力量，活动中的作品走出了柏林街区的阳台，迅速传遍欧洲乃至全世界。包括西班牙索菲亚王后艺术博物馆在内的7个欧洲博物馆，正在委托艺术家们创作阳台艺术，以期疫情结束之后，举办一场阳台艺术大展。

　　在西班牙和意大利，人们在阳台上演奏乐曲、演唱歌剧的视频获得了大量点击，线上阳台音乐会甚至成为每周例行的活动，登上社交媒体的关键词。

　　尽管人们相隔遥远，但借力互联网而蓬勃兴起的“阳台艺术”，不仅给当地人，也给全世界的人们，带来了审美享受和心灵慰藉，这也恰如参与其中的柏林艺术家劳尔·瓦尔希所说：“艺术永远能找到新的表达方式。”

　　

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　　版式设计：蔡华伟


　　《 人民日报 》（ 2020年05月17日 07 版）
(责编：李枫、岳弘彬)
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