“我愿意成为乌中文化沟通的桥梁”（海客谈神州）

库琴科·塔拉斯。

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湖南张家界一景。

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繁花似锦的四月天，在旖旎的春光里，我来到了吉首大学张家界学院，见到了乌克兰著名指挥家、张家界爱乐乐团常任指挥库琴科·塔拉斯。

今年初，塔拉斯和张家界爱乐乐团的20多位乌克兰音乐人创作了一首歌曲《相信》，将他们在张家界感受到的真情厚谊和中华大地的众志成城写进歌里，传诵到家乡乌克兰。但塔拉斯与中国的故事不止于此。

“中国是一个很伟大的国家，千百年来无数次浴火重生”

塔拉斯是毕业于莫斯科柴可夫斯基音乐学院的作曲和指挥专业的双博士。他与乐团中其他音乐家都曾是乌克兰国家功勋交响乐团的演奏人员。2018年6月，交响乐团受邀来到中国工作，因为这样一个契机，一些优秀的乌克兰音乐家便聚集在张家界开始演出，为当地民众和游客演奏欧洲著名古典音乐作品。在中国期间，乐团开始了解、研究中国传统文化和音乐，尤其是张家界的文化传统。他们多次尝试改编中国音乐作品，为中国传统音乐注入了新的活力。

2019年7月，张家界爱乐乐团正式成立，以乌克兰国家功勋交响乐团为班底，其中乌克兰籍成员占乐团60%，塔拉斯担任乐团常任指挥。2019年国庆假期，张家界爱乐乐团先后在武陵源核心景区东门、天门山、黄龙洞、十里画廊等地举办了18场音乐会，成为张家界旅游文化的一大亮点。这个中西合璧的交响乐团受到了越来越多人的关注与喜爱。

面对突如其来的新冠肺炎疫情，塔拉斯没有选择回国，而是坚定地留下了。疫情防控中，塔拉斯对中国有了更深的了解。他感慨道：“中国是一个很伟大的国家，千百年来无数次浴火重生；中国的人民勤劳勇敢，纪律性强，富于执行力；更关键的是，中国共产党和中国政府的治国理政能力让人钦佩。这是我们乐团每一个人的共识。”

“我们已经把张家界、把中国，当作安居乐业的第二故乡”

虽然塔拉斯和乐团中的20多位乌克兰音乐人来中国的时间不长，但张家界已成为他们的家。“我们虽然在张家界生活、工作才一年多，但是我们迷恋张家界的绝美山水，热爱张家界的民俗风情，喜欢张家界的美食，羡慕张家界的安乐祥和，我们已经把张家界、把中国，当作安居乐业的第二故乡。”塔拉斯真诚地说。

不仅如此，塔拉斯在生活和饮食上也很快入乡随俗。他不仅学会了用筷子，还喜欢吃辣以及张家界的腊肉。“2018年6月，我来到张家界，因为演出的关系，去过很多景区。我最喜欢的就是天门山，太阳照射过来，金色阳光洒满山体，漂亮壮观。张家界给了我很多的灵感。”塔拉斯说。

我很好奇，对于塔拉斯来说，来到位于中国南方山区的张家界，生活上有什么困难？我本以为会听到的是语言、饮食、气候这些寻常答案，没想到塔拉斯的回答出乎意料。他说：“乐团用的不少乐器是从乌克兰带来的，那里气候比较干燥。由于中国南方比较潮湿，乐器的音质发生了变化。在院长帮助下，我们买了一些适合南方气候的乐器，解决了这个问题。”在塔拉斯心中，张家界不仅风景优美，当地人也都很自信、很热心，给了乐团很多帮助和支持，这也是乐团选择扎根这里的原因之一。

随着时间的推移，塔拉斯也逐渐融入了当地文化，在演出中与观众亲切互动。脍炙人口的土家族民歌《龙船调》经常出现在乐团的演出曲目中。现场表演时，演唱者问观众有没有谁可以帮助她。观众都很熟悉这首歌，也都会高兴地回答：“还是我来推你嘛。”塔拉斯往往会故作严肃，抢先用中文向观众高喊：“我来推你嘛。”这时，观众们会回答：“不，不，还是我们来帮她。”这样的互动常引起一阵欢笑。

“我像爱自己的祖国一样爱这里”

张家界给塔拉斯的音乐创作带来了许多灵感。平时，他会带上自己的麦克风去户外散步，在路上录下鸟儿、大自然和中国民间创作的声音。

有一次，塔拉斯受邀到访一个土家族村落，在与村民的交流中得知，这个村子的居民都是土家文化传统的继承者。塔拉斯回忆道：“他们的唱腔让我很是震惊。他们告诉我这种唱腔是在模仿鸟儿的发声。”他还发现，一位村民从树上摘下一片叶子，把它含在嘴里便能发声，甚至演奏出一首类似鸟鸣的歌曲。“我也想试试，但只能发出一些不成调的声音。”塔拉斯笑着说。这段经历为塔拉斯的音乐创作注入了自然的力量，他将自然之声收入了最新的唱片集《石头上的花纹》，这正是不同文化碰撞出的硕果。

如今，塔拉斯的妻子也在吉首大学张家界学院教书。塔拉斯认为：“在张家界，人和人之间的交流沟通很多，不仅仅是为了赚钱谋生。在这里生活很幸福，很开心。”这让处在他乡的小两口感受到了归属感。“目前，我们一家人都在学习中文，因为我们爱中国，也想在这里一直生活下去，我妻子甚至希望在中国度过老年时光！”塔拉斯笑道。

塔拉斯的女儿也在张家界上幼儿园，塔拉斯说：“她可能比我们更懂中文，在幼儿园，老师都是用中文授课。她不仅学会了用汉语同小伙伴们交流，还时常教他们说俄语。”塔拉斯的中国缘正在不经意间向下一代传承。

疫情防控期间，塔拉斯还主动当起志愿者，参与测量街道及人群聚集地居民体温的工作，贡献自己的力量。正如音乐视频《相信》的开头，塔拉斯和成员们一同说道：“我像爱自己的祖国一样爱这里，我相信疫情只是短暂的存在，而灾难可以让世界人民团结在一起。”

塔拉斯的音乐创作还在继续。“这里让我着迷。我们还发现，张家界有一种少数民族音乐，与乌克兰民间文化有很多类似的地方，两者可以相互交流。”他说：“乌克兰有很多音乐演奏家，我希望在乌中两国之间能有更多的艺术和文化交流，我愿意成为乌中文化沟通的桥梁！”

《 人民日报 》（ 2020年05月17日 07 版）

(责编：李枫、岳弘彬)