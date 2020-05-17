阿中合作民意基础更加坚实（患难见真情 共同抗疫情）

在阿尔巴尼亚抗击新冠肺炎疫情的过程中，国际社会第一个支持阿尔巴尼亚抗疫的声音来自中国驻阿大使馆——“我们将与阿尔巴尼亚人民站在一起，加强沟通与合作，共同抗击疫情。”

3月底，在中国驻阿大使馆的协调下，中国深圳猛犸公益基金会捐赠的新冠病毒检测试剂盒等第一批中国援助物资抵达阿尔巴尼亚，很快调配到主要医院和检测中心。在困难的时刻，这批援助是对阿抗击疫情的重要支持，阿社会各界都表达了对中国援助的感激之情。

4月下旬，中国疫情防控向好态势进一步巩固，经济社会生活加快恢复。中国依然没有忘记阿尔巴尼亚，第二批中国援助阿尔巴尼亚的检测试剂、防护服、口罩、护目镜、外科手套等医疗物资运抵。中国驻阿大使周鼎到机场迎接物资时表示，中方对阿方面临疫情威胁感同身受，坚定地与阿人民站在一起。阿政府代表认为，中国的帮助十分及时，这些关键物资将大大提高阿抗击疫情的效率。

近年来，共建“一带一路”和中国—中东欧国家合作机制推动阿中友好关系不断向前发展。双边关系前景良好，交流日益加深。继续深化双边合作是两国人民共同的愿望。

“健康丝绸之路”在阿尔巴尼亚已经生根，阿中两国可以在共建“一带一路”框架下开展更加全面的双边合作。阿尔巴尼亚人民十分感谢中国的帮助。阿中合作民意基础更加坚实。

（作者为阿尔巴尼亚全球化研究所执行主任，本报驻意大利记者叶琦采访整理）

《 人民日报 》（ 2020年05月17日 03 版）

(责编：李枫、岳弘彬)