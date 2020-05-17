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“为全球抗疫作出重要贡献”（患难见真情 共同抗疫情）

——访马来西亚战略与国际问题研究所主席伊萨

本报驻泰国记者  林  芮

2020年05月17日05:14  来源：人民网－人民日报
 

　　“中国在疫情防控方面取得巨大成功，其经验值得其他国家借鉴。马中两国在彼此抗疫艰难时期伸出援手，这符合双方利益，是国际抗疫合作的典范。”马来西亚战略与国际问题研究所主席、执行所长拉斯丹姆·伊萨日前在接受本报记者采访时，高度评价中国疫情防控成效以及积极促进国际抗疫合作的努力。

　　拉斯丹姆·伊萨认为，中国疫情防控阻击战取得重大战略成果，是因为中国拥有集中力量办大事的制度优势。面对疫情挑战，中国政府果断采取一系列防控和救治举措。“中国还在力所能及范围内通过提供防疫物资、分享防控经验等方式，为全球抗疫作出重要贡献。”

　　拉斯丹姆·伊萨表示，中国抗疫医疗专家组赴马，受到了马来西亚人民的欢迎。双方在交流中分享研究成果和抗疫经验。“患难见真情，此次共同抗击疫情体现了马中两国间的深情厚谊。”

　　拉斯丹姆·伊萨认为，疫情对世界经济造成巨大冲击。“世界经济要从危机中恢复，比以往任何时候都更需要国际合作。”当前，中国经济社会秩序加快恢复。“国内消费复苏将对中国经济提供重要动力，也将给世界其他地区带来积极信号。一直以来，中国在全球供应链、产业链中发挥着重要作用，中国加快复工复产有利于维护全球供应链、产业链稳定。”

　　（本报曼谷电）


　　《 人民日报 》（ 2020年05月17日 03 版）
(责编：李枫、岳弘彬)
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