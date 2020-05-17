中国用艰苦卓绝的努力书写“抗疫答卷”

5月12日，在塞尔维亚南部城市尼什，中国赴塞尔维亚抗疫医疗专家组成员、中山大学附属第一医院护理部主任成守珍（左一）向尼什养老院的工作人员赠送有关新冠肺炎防疫与肺康复护理的资料。

新华社发

新冠肺炎疫情发生后，党中央将疫情防控作为头等大事来抓，习近平总书记亲自指挥、亲自部署，坚持把人民生命安全和身体健康放在第一位，领导全党全军全国各族人民打好疫情防控的人民战争、总体战、阻击战。

经过艰苦卓绝的努力，武汉保卫战、湖北保卫战取得决定性成果，疫情防控阻击战取得重大战略成果，中国用艰苦卓绝的努力书写出壮丽的“抗疫答卷”。

一切努力为生命让路

“把人民生命安全和身体健康摆在第一位”“尽最大可能挽救更多患者生命”“最大限度提高治愈率、降低病亡率”……习近平总书记多次作出重要部署，要求全力以赴救治患者。

疫情发生后，全国340多支医疗队、4.2万余名医务人员奔赴战场，全国约1/10的重症医护力量集中武汉。

“疫情不退，我们誓死不退。” 除夕，白衣执甲以命护命，海、陆、空三军医疗队雷霆出征。万家灯火中，白衣战士再次把人民生命高高举过头顶，铁骨铮铮的誓言划破长空，点亮焦虑中的希望。

一封封舍生忘死的请战书、一张张勒出印痕的脸庞、一双双布满血丝的眼睛成了全国人民最难忘的镜头。

世间没有从天而降的英雄，只有挺身而出的凡人。人们记住了他们为节省一件防护服，八小时不敢喝水不敢上厕所；人们记住了他们为抢救生命迎难而上、无畏冲锋……在没有硝烟的战场，他们用血肉之躯为人们抵挡新冠肺炎病毒的攻击。

“战事”胶着，最艰难的时刻——

约10个昼夜，火神山、雷神山医院相继建成，4万多名建设者并肩作战；29个小时，首批有4000张床位的方舱医院改建完成，开舱收治病人；1个月内，武汉市改建16家方舱医院，改造86家定点医院，新增6万多张床位，相当于新增60多家三级医院的床位数……

“战疫需要，我们就造”。医疗物资企业快速复工，众多企业跨行转产。抗疫中最需要的口罩、防护服、消毒液等医疗物资从此起彼落的机器人流水线上源源出产……

兵“桂”神速、“湘”互扶持、竭“晋”全力、鼓足“赣”劲、力“皖”狂澜、“粤”来越好……多省对口帮扶、“搬家式”支援。

患者治疗费用，中国财政兜底负担；足额发放各类补助；外来人员、困难群众应保尽保。截至3月21日，全国各级财政安排的疫情防控投入已达1218亿元……

从怀胎七月的孕妇到呱呱坠地的婴儿，从垂暮之年的孤寡老人到生活困难的残障人员，中国始终不放弃任何一个生命，无论老幼、不论贫富，有一线希望就付出百分百努力，为挽救生命筑就坚不可摧的长城。

这是生命至上的中国理念，这是中国精神的抗疫书写。

精准施策“两个战场”

封闭一个千万人口的大城市，对任何一个国家都是挑战极大的艰难抉择。但为了对全国人民及至世界人民负责，中国以巨大的政治勇气和决断力，果断采取了悲壮的“封城”之举。

在疫情防控全过程中，以习近平同志为核心的党中央始终深刻把握湖北、武汉与全国“两个战场”的辩证关系，坚持科学防治、精准施策，坚持疫情防控与患者救治并重。

1月27日，中央指导组进驻武汉，指导湖北等疫情严重省份防控工作。彼时，病例数量“井喷”与医疗资源供给不足是最突出的矛盾，“增加床位”任务紧迫。

打赢“湖北战场”，中国建设方舱医院，新建火神山、雷神山医院，改造现有医院，征用530多个宾馆、培训中心、疗养机构改造为隔离点，扩容床位近11万张。

事实证明，大规模建设方舱医院发挥了不可替代的作用。

打赢“全国战场”，中国在提高救治效率上创新性地采取了“五个结合”——基础医学与临床实践相结合，前方临床救治与后方多学科支持相结合，医疗与护理相结合，医疗与管理相结合，中医药与西医药相结合，边治疗、边总结、边探索、边完善，不断提升治疗的针对性整体性创造性。

国家卫健委主任、党组书记马晓伟说，总结临床救治经验后，我们发现隐匿且难以纠正的缺氧是新冠肺炎重症的主要特征之一。于是，我们及时调整治疗策略，推广“插管小分队”“护肝小分队”等做法，尽早使用有创呼吸支持。

为牢牢守住全国“轻症转入重症”的大门，中国全程引入中医药抗疫。武汉江夏方舱医院，是国家中医医疗队接管的方舱医院，500多名患者服用中医汤剂结合按摩、针灸、太极拳、八段锦，最终实现“零转重，零死亡，零感染”。

成功经验推广至全国，中医药的介入对全国疫情阻断、病例数下降、防止轻症向重症转变都起到了关键性作用。中央指导组专家组成员、天津中医药大学校长张伯礼院士介绍，中西医结合救治，是中国生命救治方案的亮点，由全国4900余名中医药人员共同筛选出的“三药三方”等中医药帮助全国各地超7.4万名确诊患者，有效率达到90%以上。

《中国—世界卫生组织新型冠状病毒肺炎（COVID—19）联合考察报告》认为，“面对这种前所未知的病毒，中国采取了历史上最勇敢、最灵活、最积极的防控措施”。世卫组织总干事谭德塞动情地说：“我一生中从未见过这样的动员”。

守望相助万里为邻

3月15日晚，塞尔维亚总统武契奇宣布进入国家紧急状态，当天新闻发布会上，武契奇眼含热泪说，“中国是目前唯一能帮助塞尔维亚的国家”。

病毒无国界，人间有真情。数日后，中国援助塞尔维亚抗疫医疗专家组携中国政府捐赠的医疗物资抵达塞首都。对于中国医疗专家组的帮助，武契奇这样评价：“他们坚守了6周，几乎走遍了所有出现病例的城市”“他们的到来使塞尔维亚人觉得自己不再孤单”。

道不远人，人无异国。新冠肺炎疫情发生初期，中方第一时间向世卫组织报告疫情，第一时间同世界各国分享新冠病毒基因序列，第一时间建立疫情信息定期沟通机制。国际社会向中国提供了真诚、友善的帮助。

风雨同舟，大道不孤。在海外疫情继续发展之际，中国秉持人类命运共同体理念，与各国患难与共、守望相助，尽己所能向国际社会伸出援手。开设疫情防控网上知识中心，公开诊疗方案、防控方案，设立抗疫合作专项资金，向许多国家和国际组织提供医疗物资援助，支持发展中国家疫情防控和卫生体系建设……

青山一道同云雨，明月何曾是两乡。面对这场蔓延全球的疫病，秉持人类命运共同体理念的中国，正在同国际社会同舟共济、携手并肩，坚决打赢这场全人类的抗疫之战，共同开创人类发展更加美好的明天。

（新华社北京5月16日电 记者王琳琳、郑明达）

《 人民日报 》（ 2020年05月17日 03 版）

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