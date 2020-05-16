【中国那些事儿】中国医疗物资为欧洲抗疫助力添翼

从中国采购后，爱尔兰病毒检测能力大大提升

奥布莱恩是爱尔兰一名医生。近日，他协助爱尔兰政府，从中国采购了一批新冠病毒检测设备和医用护具。他表示，从中国采购是爱尔兰解决医疗设备缺乏的“唯一方案”。

“我们联系了欧洲所有认识的人和公司，却什么也找不到，（从中国采购）是解决爱尔兰问题的唯一方案。因为主要问题是医院当时没有检测能力。据我所知，科克一家医院甚至只能停止检测，到了需要寄德国才能检测的地步。”他在接受《中国日报》采访时说。

奥布莱恩还表示，一些关于中国医用护具的报道不够专业。 “很多就此报道的媒体，对问题毫无了解，他们在法规和医疗设备领域都缺乏技术背景和认识。”

他指出，很多情况下，媒体说质量方面存在问题，但实际上是，“中国有中国的国家标准，欧洲有欧洲的国家标准，由于交易达成很快，出现了一些书面材料方面的缺漏。这并不是口罩或防护服产品本身质量存在问题。”

他强调：“只要是从中国政府认证的地方采购，我都没发现有问题。”

有中国智造加持，法国检测能力如虎添翼

法新社日前报道称，法国卫生部3月底从中国订购的20台“超级”新冠病毒核酸检测仪器已陆续到货，将分配给全法各大学附属医院（CHU）。每台仪器每天可进行2000次核酸检测，比利用常规手段进行检测快20倍。

法国卫生部三月从中国订购的20台新冠核酸检测仪器—MGISP-960高通量自动化样本制备系统—已陆续到货并投入到抗疫检测当中。图为法国里昂Croix-Rousse医院一名工作人员正在使用该仪器。

据《欧洲时报》援引Franceinfo新闻台报道称，巴黎科钦医院（H pital Cochin）生物部负责人米歇尔·维多（Michel Vidaud）教授表示，巴黎南部Broussais医学院被分配到的这两台检测仪器若全力运转，每日共可进行4000次核酸检测，是“非高度自动化检测绝对无法达到的”。

巴黎公立医院（AP-HP）管理局局长马丹·伊尔什（Martin Hirsch）介绍说，“24小时内就可以出结果，而且准确性非常高”，并透露目前每台仪器每天约检测1000次。

法兰西岛巴黎大区卫生署负责人卢梭（Aurélien Rousseau）也赞许称，现有的检测力量有了这些拥有“快速安全、检测能力卓越”的检测仪器加持，法国检测能力如虎添翼。

(责编：杨光宇、曹昆)