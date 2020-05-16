中国专家与乌干达、南苏丹同行视频交流疫情防控经验

新华社坎帕拉5月15日电（记者张改萍）联合国艾滋病规划署、中国移动互联网医疗健康服务平台15日主办视频会议，中国医学专家与乌干达、南苏丹同行在会上分享了新冠疫情防控和病例诊疗等方面的经验。

视频会议上，中国疾病预防控制中心首席流行病学专家吴尊友和山东青岛大学附属医院肾内科副主任罗从娟介绍了新冠疫情下的中国公共卫生防护措施、医院感染防控、病例诊断和治疗方案，并与在线医护、卫生人员交流了对群体免疫、病毒检测、药物防治等方面的看法。

视频会议由乌干达医学协会和南苏丹医生联盟协办，来自两国的约180名卫生专业人员参加了视频交流。

联合国艾滋病规划署东非和南部非洲区域主任埃尼亚斯·丘马说，中国在抗击疫情中积累了大量经验。目前中国疫情防控已经取得显著成就，各国可以从中国学到许多经验。丘马还称赞马云公益基金会和阿里巴巴公益基金会向非洲各国提供医疗物资，帮助非洲抗击疫情。

丘马表示，病毒无国界，国际社会比以往任何时候都更需要团结合作。

乌干达医学协会主席理查德·伊德罗表示，此次交流对于向中国学习如何应对新冠疫情非常重要。希望通过交流，分享中国疫情预防、控制、治疗以及公共卫生应对和管理方面的经验。

南苏丹医生联盟代理主席安东尼·加朗说，此次视频交流会是向中国医疗专家学习的“独特机会”，期待今后有更多类似机会就抗疫经验进行交流。

联合国艾滋病规划署驻华办事处主任桑爱玲说，全世界团结一致对抗疫情非常重要，联合国艾滋病规划署希望为中国和非洲的医疗工作者架起一座桥梁，分享新冠病毒预防与治疗方面的经验和教训。

(责编：杨光宇、曹昆)