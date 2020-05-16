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法国累计报告144例儿童类川崎病病例 可能与新冠有关

2020年05月16日15:30  来源：新华网
 
原标题：法国累计报告144例儿童类川崎病病例 可能与新冠有关

　　新华社巴黎5月15日电（记者陈晨）法国卫生总署15日发表新闻公报说，今年3月1日以来，法国公共卫生部门已累计报告144例儿童类川崎病病例，包括1例死亡病例。

　　世界卫生组织总干事谭德塞15日在瑞士日内瓦总部召开的记者会上说，目前的初步报告假定，儿童出现的类川崎病症状可能与新冠病毒有关，有必要紧急调查这些症状产生的原因，以理解两者之间的因果关系，并找到治疗方法。

　　根据法国卫生总署公报，一名9岁儿童因类川崎病不治身亡，这是法国首例类川崎病死亡病例。法国里昂妇幼医院儿科医生亚历山大·贝洛日前组织了一项关于类川崎病的流行病学研究。他表示，通过监测和流行病学研究获取的微生物学数据，从时间和空间上来看，类似川崎病症状和新冠病毒之间的联系是“真实存在的”。

　　据贝洛介绍，在法国新冠疫情暴发4周后，类川崎病患者数量明显增加，随后大幅下降，病例集中在新冠病毒高度活跃的地区。经聚合酶链式反应（PCR）检测或血清学检测，大多数患者都是新冠病毒携带者。

　　法国国家卫生和医学研究所日前发布公报说，类川崎病病例的出现与新冠疫情有很强的巧合，但并非所有患者的新冠病毒检测均为阳性。因此，无法得出确切结论，还需进一步研究。

　　川崎病又称黏膜皮肤淋巴结综合征，多见于儿童，会引起血管发炎等，严重时可导致心脏损伤。该病发病原因尚不明确，目前医学界认为可能与免疫系统过度反应有关。

　　意大利、美国和英国在新冠疫情期间也报告一些儿童出现了类川崎病症状。患儿除高烧外，还有像猩红热一样的皮疹，出现眼睛发红，嘴唇干燥等症状，超过一半患儿还伴有非典型的心肌炎症。

(责编：燕勐、杨牧)
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