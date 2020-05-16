原标题：综述：工银秘鲁开展“春融行动”助力抗疫

新华社利马5月15日电 综述：工银秘鲁开展“春融行动”助力抗疫

新华社记者张国英

新冠疫情在全球持续蔓延，拉美疫情日益严峻，而秘鲁又是拉美疫情较为严重的国家之一。疫情之下，中国工商银行（秘鲁）有限公司（工银秘鲁）开展“春融行动”，为秘鲁抗疫和中秘贸易畅通提供了有力的金融支持，受到当地政府、企业和民众的一致赞扬。

秘鲁位于拉美大陆西部，与中国经贸联系密切。突如其来的新冠疫情让这个3200万人口的国家遭遇巨大打击。截至目前，确诊人数已突破8万，当地公共卫生安全和经济社会发展面临严峻挑战。

工银秘鲁积极响应中国工商银行近期在全球范围内开展的以“稳外贸、稳外资”为主题的“春融行动”，综合利用贸易融资、流动资金贷款、委托代理业务及跨境结算等各项金融产品，用优质的金融服务全力支持和保障当地外贸产业链和生产供应链畅通运转，以应对疫情冲击。

在“春融行动”中，工银秘鲁主动对接中秘经贸往来供应链中的核心企业，设计和提供各类型金融支持，想方设法帮助两国企业渡过疫情难关。截至目前，已累计为当地采矿、内饰装潢和塑料薄膜加工制造行业等多家企业开立了56笔进口信用证，有力地支持上述企业从中国境内外贸企业进口原材料和物资。

与此同时，工银秘鲁为多家矿企办理了向中国出口的信用证通知业务及出口信用证项下单据结算，合计金额超过6亿美元；还为中资通信设备制造企业秘鲁公司累计办理保函转开近60笔，帮助客户从国内进口相关设备。

作为多个中秘产能合作项目的账户行、代理行和担保受托行，工银秘鲁在疫情期间努力克服疫情影响，主动与企业密切对接，对汇款、秘央行审批、跨境结算及结售汇等各环节提前推演，做好应急预案，保障了这些项目各类业务的顺利平稳开展，累计完成贸易项下跨境汇款往来款项近5000万美元。

疫情期间，工银秘鲁还帮助中资大型电力公司完成了对秘鲁最大输配电公司“南方之光”36亿美元并购款项的成功交割，确保了中资企业在拉美最大一笔并购业务的顺利实施，为“一带一路”建设在拉美延伸积极贡献力量。

自秘鲁出现新冠疫情以来，工银秘鲁在保障员工安全健康和业务稳定运营的同时，还通过中资企业协会和秘鲁私营企业联合会等机构向秘鲁国家卫生部捐款，助力秘鲁当地政府抗击疫情，努力践行中资企业的社会责任。

(责编：燕勐、杨牧)