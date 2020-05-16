原标题：新冠疫苗先供美国？法政府怒怼本国药企

法国政府官员14日批评法国药企赛诺菲打算优先向美国提供新冠疫苗“令人无法接受”，说疫苗理应让全世界受益。

赛诺菲和另外一家制药巨头合作的新冠疫苗研发项目得到美国政府资助。

【“美国优先”】

赛诺菲总裁保罗·赫德森13日接受美国媒体彭博新闻社记者采访，说一旦生产出新冠疫苗，将首先供给美国，因为美国政府资助疫苗研发。

赛诺菲和英国药企葛兰素史克4月证实，两家企业正在联手研发新冠疫苗。研发得到美国卫生部下属生物医学高级研究和发展局资助。

赫德森告诉彭博社记者，“美国政府有权拿到最大部分的预定疫苗，因为它为（研发）做风险投资”，“我正在向欧洲说明这一情况”。

【“特权”争议】

赫德森的说法遭不少法国政府官员和卫生专家批评。他们说，赛诺菲总部设在法国首都巴黎，最近数年享受法国政府减税数以百万欧元计。

法国经济与财政部国务秘书阿涅丝·帕尼耶-吕纳谢14日告诉法国南方电台：“我们无法接受（赛诺菲）因为财务原因给一个国家提供这样的特权。”

帕尼耶-吕纳谢说，赛诺菲法国分公司主管向她确认，那款疫苗将提供给每个国家，“显而易见，也会提供给法国，并不仅仅因为赛诺菲在法国有工厂”。

法国高等教育、科研与创新部长弗雷德丽克·维达尔说，赛诺菲优先向美国提供新冠疫苗的计划“令人费解”，一款优秀疫苗必须“使全世界受益”。

【看重速度】

就优先供给美国疫苗的说法，赛诺菲法国分公司13日晚在社交媒体“推特”留言：“新冠疫苗将提供给大众，无关国籍。”

赛诺菲当天在一份声明中说，企业正在与欧洲联盟、法国和德国政府商讨如何提高本地区疫苗研发速度。“我们欣喜地看到欧盟委员会过去数周作动员，探索可以提高疫苗研发速度、让欧洲人可以尽快接种疫苗的办法。”

法国分公司14日说，赛诺菲想让疫苗同时投放美国和欧洲市场，但欧洲必须在疫苗研发效率方面向美国看齐。

【倡议合作】

欧盟委员会一名发言人14日说：“新冠疫苗应该服务于全球民众，应该公平地向全世界提供。”这名发言人呼吁加强疫苗研发国际合作。

欧盟方面本月倡议为新冠疫苗研发共同筹集80亿美元，美国政府拒绝参与。

美国政府4月启动“曲速行动”，推动卫生与公众服务部、国防部等多部门加速研发新冠疫苗。总统唐纳德·特朗普打算任命两人主持疫苗研发工作，争取今年年底前实现疫苗的量产和分发。

欧洲药品管理局局长马尔科·卡瓦莱里14日说，乐观情况下，这一机构将在一年内批准新冠疫苗上市。“鉴于疫苗研发从零开始，乐观地讲，可能会从现在起一年以后（才能获批），也就是2021年初。”

欧洲药管局说，他们正在审视115种新冠疗法，其中一些可能最早今年夏天获批。（杜鹃）（新华社专特稿）

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