原标题：离任总干事强调WTO“不可或缺”

世界贸易组织总干事罗伯托·阿泽维多14日宣布提前一年结束自己的第二届任期，今年8月31日正式离任。

阿泽维多告诉世贸组织164个成员代表，离任是“个人决定”、符合世贸组织“最大利益”。他强调，世贸组织或许不完美，但为避免“丛林法则”在全球横行，它“不可或缺”。

【“个人决定”】

美国媒体13日率先披露阿泽维多萌生退意，有意在任期明年8月底届满前离职。世贸组织一天后召开特别视频会议，由阿泽维多本人正式宣布决定。

阿泽维多说：“我并非草率作出决定，这是一个个人的决定、一个家庭的决定，我确信这个决定符合这个组织的最大利益。”他同时强调，提前离任并非出于健康原因或政治目的。

阿泽维多1957年出生，巴西人，上世纪80年代入职巴西外交部，2008年起担任巴西常驻世贸组织代表，2013年9月起出任世贸组织总干事，2017年成功连任。世贸组织网站信息显示，阿泽维多是该组织第六位总干事。

世贸组织网站介绍，阿泽维多在两届任期内致力于提升发展中国家和最不发达国家的贸易能力，推动取消农业出口补贴及信息技术领域多种产品关税。

按照法新社的说法，阿泽维多享有“共识筑造者”美誉。尽管世贸组织近20年来未能结束多哈回合谈判，在阿泽维多任期内，世贸组织成员2013年达成机构创建以来首项多边协议，推行全球关税手续全面改革。

【“不可或缺”】

多家媒体指出，世贸组织正面临多重危机。受新冠疫情蔓延影响，多国增设贸易壁垒，对食品和药物供应施加出口限制。全球经济和国际贸易可能面临自大萧条以来最严重衰退。世贸组织上月预期，全球各地区贸易额今年可能经历“两位数下滑”。

早在阿泽维多第二届任期伊始，世贸组织推行的多边主义政策便受到美国政府公开挑战，上诉机构新法官任命长期遭遇阻挠。上诉机构是世贸组织争端解决机制的重要组成部分，原设7名法官，最少需3名法官作裁决。然而，自去年12月11日起，上诉机构因在任法官仅剩一人，陷入实质性“停摆”，让阿泽维多拥护的“基于规则的国际贸易体系”遭遇重创。

按照美联社的说法，奉行“美国优先”的美国总统唐纳德·特朗普频繁指责世贸组织，宣称遭受“不公平”对待。但据英国《卫报》援引一项最新研究报道，美国实际是因世贸组织受益最多的国家之一，每年国内生产总值因此增加870亿美元。

阿泽维多14日依然坚定维护世贸组织，认为它是“在多边合作遭遇挑战时，全球经济治理一大支柱”。“世贸组织可能并不完美，但它依然不可或缺，能阻止我们陷入一个‘丛林法则’横行的世界，至少在贸易方面是这样。”

【推贤让能】

阿泽维多14日告诉率先“爆料”自己要离职的美国彭博新闻社，作此决定是避免世贸组织陷入更大混乱，防止新总干事遴选与暂定于明年召开的世贸组织部长级会议筹备相互干扰。

目前两年一次的部长级会议具体日期尚未确定。阿泽维多说，如果会议明年6月召开，将与新总干事遴选“撞车”，那会“扼杀”整次会议，而会议“对世贸组织改革进程和未来至关重要”。

阿泽维多认为，在一些成员为后疫情时代着手塑造世贸组织议程时，理应选出一名新总干事，为该组织注入新活力。而世贸组织“现在什么也做不了，不能磋商，一切停摆”。“如果我继续留任，一切都不会改变”。

他同时强调，世贸组织“这艘船没有沉，仍在平稳航行，我所做的只是交出指挥权”。

按照法新社的说法，不少观察人士预期，新总干事或来自非洲，且不会是世贸组织内“老手”。一名知情人士披露，大家似乎已达成共识，新总干事不应来自“经济大国”。（海洋）（新华社专特稿）

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