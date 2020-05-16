原标题：中国代表：推动安理会在关键时刻发挥关键作用

新华社联合国5月15日电（记者王建刚）联合国安理会15日就工作方法问题举行公开视频会议。中国常驻联合国代表张军出席会议并发言，针对提高安理会工作效率、效力和透明度提出一系列主张。

张军表示，安理会承担着维护国际和平与安全的首要责任。在联合国成立75周年之际，我们比任何时候都更需要多边主义，需要强有力的联合国及安理会，需要会员国团结合作。安理会成员应率先垂范，恪守《联合国宪章》宗旨原则，坚守以联合国为核心的国际体系、以国际法为基础的国际秩序。安理会应集中精力解决国际和地区热点问题，推动政治解决争端，并继续把非洲问题作为重点方向。应坚持以和平保发展，以发展促和平，标本兼治解决冲突根源。

张军指出，新冠肺炎疫情给安理会运作带来空前挑战。进一步提升安理会工作效率、效力及透明度，既是广大会员国期待，也是应对疫情等特殊情况的必然要求。当前形势下，安理会要积极推动抗疫国际合作，支持秘书长全球停火倡议，呼吁立即解除单边制裁；应顺应国际社会期待，采取负责任和建设性做法，避免政治化，及时行动应对疫情对国际和平与安全的负面影响，确保安理会在关键时刻发挥关键作用。

张军表示，中方支持安理会在恪守《联合国宪章》、遵守临时议事规则基础上，加强自身建设，以更好应对新情况、新挑战，确保有效履行所肩负的责任。今年3月，在中方和各成员共同努力下，安理会探索出一套应急工作新模式、新规则，历史上首次举行安理会视频会议，首次以书面投票程序通过决议。这些做法丰富了安理会工作方法，健全了工作机制，确保安理会工作在艰难时期取得积极成果。中方愿同安理会其他成员一道，不断总结成功经验，完善工作方法，推动安理会以实实在在的行动，守护国际和平与世界安宁。

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