原标题：国际能源署说原油市场前景一定程度改善

国际能源署14日发布最新月度报告，认为多国逐步放松疫情限制举措带动原油需求回升，加之主要产油国大幅减产，国际原油市场前景得到一定程度改善。

国际能源署在报告中说，全球新冠疫情蔓延导致4月原油需求“遭历史性规模破坏”；同时，沙特阿拉伯和俄罗斯迟迟没有达成减产协议触发价格战，令国际原油市场雪上加霜。国际原油期货价格4月出现20多年以来最低值，甚至一度跌为负值。

然而，这一机构认定，随着新冠疫情一定程度得到控制，全球经济正在逐步重启，人们重返工作岗位，“将推动原油需求（恢复）”。

这一机构预期：“到5月底，全球受到某种形式出行限制的人数将从最多时大约40亿，减少至大约28亿。”

在最新月报中，国际能源署预期，2020年全球原油需求平均每天减少860万桶，上次预期为930万桶。

国际能源署说，近期国际油价回升缘于“封城”举措放松，“更重要的是，石油输出国组织（欧佩克）和非欧佩克产油国显著减产”。

欧佩克与非欧佩克产油国4月12日达成减产协议，约定5月1日起日均减产970万桶。美国、加拿大、巴西等减产协议以外国家同样减产。

国际能源署说，美国和加拿大等国4月原油产量相比年初日均减少大约300万桶，6月减产额度可能达到日均400万桶。如果减产协议得到彻底执行，“全球原油供给5月将日均减少1200万桶至日均8800万桶，为9年以来最低”。

鉴于需求增加而供应量减少，“（原油）市场前景得到一定程度改善，尽管油价依然低于疫情暴发前水平，但相比4月低值开始反弹”。

不过，国际能源署警告，影响国际原油市场前景的“主要不确定性依然存在”，“最大的不确定性是各国政府能否在放松限制同时避免疫情反弹”。（刘秀玲）（新华社专特稿）

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