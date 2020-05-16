原标题：意大利新冠治愈病例增至120205例

5月15日，在意大利罗马，工作人员在一家商铺外擦洗窗户，为营业做准备。新华社发（阿尔贝托·林格利亚摄）

新华社罗马5月15日电（记者李洁）据意大利民事保护部15日发布的数据，该国当天新增新冠确诊病例789例，累计确诊223885例；新增死亡病例242例，累计死亡31610例；新增治愈病例4917例，累计治愈120205例。

5月15日，在意大利罗马，工作人员在一家印刷品工厂内消毒。新华社发（阿尔贝托·林格利亚摄）

现有患者中，60470人在居家隔离，10792人在医院接受普通治疗，808人在重症监护室接受治疗。普通住院病例和重症病例分别比前一天减少661例和47例。

意大利从1月31日开始实施为期6个月的紧急状态以应对疫情，从3月10日起进入全国“封城”状态直至5月3日，从5月4日起进入抗疫和恢复经济并行的“第二阶段”。

这是5月15日在意大利罗马一家印刷品工厂内拍摄的提示人们保持距离的印刷品。新华社发（阿尔贝托·林格利亚摄）

5月15日，在意大利罗马，工作人员在一家商铺内整理物品，为营业做准备。新华社发（阿尔贝托·林格利亚摄）

5月15日，在意大利罗马，一家咖啡小吃店的工作人员测量座位距离以符合政府要求的安全营业标准。新华社发（阿尔贝托·林格利亚摄）

5月15日，在意大利罗马，工作人员在一家餐厅内消毒。新华社发（阿尔贝托·林格利亚摄）

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