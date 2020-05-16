原标题：世卫组织：传统市场模式不利于新冠疫苗惠及全球

新华社日内瓦5月15日电（记者刘曲）世界卫生组织15日表示，传统市场模式无法让新冠疫苗覆盖全球所有人口。该组织呼吁各国之间、各国内部以及私营部门之间紧密团结，消除新冠疫苗、药物及相关卫生产品获取方面的障碍。

世卫组织总干事谭德塞在当天的视频新闻发布会上与哥斯达黎加总统阿尔瓦拉多、智利总统皮涅拉共同宣布，在一个消除新冠疫苗、药物和其他相关卫生产品获取障碍的技术平台上取得了进展。

该平台由哥斯达黎加在新冠疫情暴发之初提出，现已获得一些国家支持。这一平台将汇集现有或新的新冠相关卫生产品的数据、知识和产权，为所有人和所有国家提供“全球公共物资”。通过公开分享科研成果和数据，许多公司将能获取用以生产疫情防控设备所需的信息，从而在全球范围内增加供给，同时降低成本并让更多人受益。

谭德塞表示，“传统市场模式无法满足（新冠疫苗和药物）覆盖全球所需的规模。如果我们要度过困难时期，国家内部和国家之间，以及私营部门之间的团结至关重要。”他呼吁在抗疫方面充分发挥科学的力量，而不要施加过多限制和警示；同时提倡在创新时注重扩展性和实用性，并在任何时候都要惠及大众。

世卫组织和哥斯达黎加将于5月29日正式启动该平台。届时世卫组织将在其网站上发布一项团结行动呼吁，各国政府、研发资助者、相关机构和私营公司等都可在网上表示支持。世卫组织强调，所有会员国的团结一致至关重要，只有如此才能确保该技术平台成为公平获取新冠疫情相关卫生产品的工具。

在当天的新闻发布会上，世卫组织专家还呼吁对近期一些国家出现的可能与新冠病毒有关的罕见儿童炎症综合症病例予以高度重视。

世卫组织专家表示，其中一些儿童病例新冠病毒检测结果呈阳性，但也有结果为阴性的情况。目前暂无确切证据表明这些症状一定与新冠病毒相关，仍需全球医疗体系提供更多临床样本和详细信息。

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