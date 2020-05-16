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西班牙新冠确诊病例超23万 单日增幅连续第四天轻微上涨

2020年05月16日14:54  来源：新华网
 

新华社马德里5月15日电（谢宇智）西班牙卫生部15日发布的新冠疫情数据显示，截至当地时间14日21时，西班牙确诊病例数超过23万，24小时内新增确诊病例549例，单日增幅连续第四天呈轻微上升趋势。

西卫生部近来仍在持续修正疫情数据。最新数据显示，截至当地时间14日21时，西班牙累计死亡病例27459例，24小时内新增死亡138例；累计治愈144783例。通过聚合酶链式反应检测确诊的新冠病例数累计230183例，如果加上44184名抗体检测结果呈阳性者，全国累计感染总人数达274367人。

西班牙卫生部应急与预警协调中心主任费尔南多·西蒙在当日的新闻发布会上说，西班牙社区传播的病例“已经很少”，眼下大部分新增确诊病例为医护人员，截至目前西班牙已有50455名医护人员感染新冠病毒。

西蒙还谈到了口罩使用问题。他不建议普通民众使用达到欧洲标准FFP2级别的口罩，仅建议高风险人群佩戴这种口罩。本周，马德里自治区政府开始通过药房向民众免费发放700万个FFP2级别口罩。

另据15日公布的官方文件，西政府将把针对自欧盟以外国家入境西班牙旅客的禁令延长到6月15日，但此禁令不影响返回自己住宅的欧盟常住居民、拥有欧盟成员国长期签证者、跨境工作者、卫生工作者、货运人员和外交人员等。此前西班牙已宣布，自5月15日开始所有从国外入境者需接受14天隔离，以保证防控措施降级的平稳进行，并减少输入性病例带来的风险。

(责编：燕勐、杨牧)
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