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津巴布韦将发行大面额货币缓解现金短缺

2020年05月16日14:47  来源：新华网
 

新华社哈拉雷5月15日电（记者张玉亮）津巴布韦储备银行（央行）15日发表声明说，将发行10元和20元面值的新津巴布韦元，以增加市场流动性，缓解现金短缺局面。

声明说，10元面值的新津元将于本月19日开始进入流通领域，20元面值的将于6月初开始流通。

2009年，津巴布韦经历恶性通货膨胀后弃用本国货币津巴布韦元，转为流通美元等外币。由于经济低迷和贸易收支恶化，外币在津巴布韦长期供应短缺。为此，津央行于2016年11月开始发行与美元等值的债券货币，以保持市场流动性。

2018年下半年以来，津巴布韦的美元和债券货币官方汇率与黑市汇率出现较大差距，导致物价大幅上涨。去年2月，津央行开始通过市场手段调节美元与债券货币汇率，不再将两者官方汇率锁定在1比1。

发行债券货币以来，津巴布韦一直面临现金短缺难题。去年11月，津央行发行了首批新津元，从而结束了该国10年没有本币的局面。但是，由于首批发行的新津元最高面值仅为5元，在通胀高企的情况下，市场现金短缺没有得到缓解。

国际货币基金组织此前表示，新津元发行以来贬值严重，影响了投资者和民众信心，加上农产品歉收和自然灾害等因素，导致津巴布韦经济去年萎缩8.3%。

(责编：燕勐、杨牧)
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