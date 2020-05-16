美国4月工业生产创101年来最大环比跌幅

新华社华盛顿5月15日电（记者高攀 许缘）美国联邦储备委员会15日公布的数据显示，由于新冠疫情蔓延导致许多工厂放缓或暂停生产，4月份美国工业生产创1919年有记录以来最大单月降幅。

数据显示，4月份，包括工厂、矿业和公共事业产出在内的美国工业生产指数环比下降11.2%，创该指数101年历史上的最大环比跌幅。其中，占工业生产75%的制造业产出环比下降13.7%，创有记录以来最大环比跌幅；采矿业产出环比下降6.1%；公共事业产出环比下降0.9%。

根据数据，4月份美国工业部门产能利用率下降8.3个百分点至64.9%，比1972年至2019年间产能利用率平均值低14.9个百分点。产能利用率是美联储观察经济中资源闲置情况和衡量通胀压力的重要指标。

富国银行证券经济学家蒂姆·昆兰当天发布研究报告指出，随着美国各地逐步复工复产，消费支出有望在今年第三季度回升，但制造业前景并不十分光明。他表示，美国制造业将继续受到新冠疫情导致的供应延迟等问题困扰，同时全球经济疲软和原油等大宗商品价格走低意味着采矿业投资意愿下降，预计美国工业生产今年余下时间都将保持负增长，2021年后将逐步改善。

美国商务部当天早些时候公布的数据显示，由于新冠疫情拖累经济，4月份美国零售销售额环比下降16.4%，降幅创历史之最。分析人士认为，最新的零售和工业生产数据预示，第二季度美国经济表现将更加糟糕。

美国商务部近期公布的首次预估数据显示，因新冠疫情导致经济大面积“停摆”，今年第一季度美国实际国内生产总值按年率计算下滑4.8%，创2008年国际金融危机以来最大降幅。

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