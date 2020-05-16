戮力同心抗击疫情  中国是南非值得信赖和依靠的朋友

人民网约翰内斯堡 5月15日电（王磊 ）随着疫情在全世界持续蔓延，截至北京时间5月15日凌晨，非洲54个国家新冠肺炎确诊病例累计75671例，死亡病例累计2563例，治愈病例累计27281例。位于非洲最南端的南非，也是疫情最严重的非洲国家，累积确诊病例达12739例，死亡238例。

为了遏制疫情传播，南非于3月26日便开始实施全国封锁。人们只有就医、采购食物和领取救济金才能离开家，其他时间严格居家隔离，除药房、化验室、银行、证券交易所、部分超市、加油站及医疗机构等必要行业和机构外，所有店铺和商业设施均将关闭，这也让南非本就脆弱的经济雪上加霜。

回想新冠肺炎疫情爆发之初，南非各界就对中国抗击新冠肺炎疫情表示高度评价并坚定支持。拉马福萨总统向习近平主席以及中国政府和人民转达慰问和支持，表示南方充分理解并高度赞赏中国政府和人民高效抗击疫情的不懈努力，并坚定支持中国赢得疫情防控阻击战胜利。南非朋友们给予中国政府和人民的不仅是强大声援和抗疫物资，也是团结和力量，以及强大信心和坚定支持，更是中南患难与共、守望相助的兄弟情谊的真实写照。

正如中国前驻南非大使、现任中国人民对外友好协会会长林松添所说，面对这场人与自然的全球战争，国际社会只有团结合作、共克时艰才是唯一正确选择。而疫情防控国际合作，既需要口罩、防护服、呼吸机等防疫物资的“硬支持”，更需要暖心慰问、声援支持、心灵沟通与抗疫经验分享的“软助力”。

“硬支持”解燃眉之急

4月13日，中国援助南非医疗物资抵达南非，这批物资在习近平主席同拉马福萨总统通话后5天即运抵南非，是落实两国元首共识的重要举措，充分体现了中南全面战略伙伴关系和“同志加兄弟”的特殊友谊。

在南非疫情爆发后，龙源电力南非公司累积向北开普省捐赠了总额为237万兰特的善款和抗疫物资，并免费提供价值近400万兰特的医疗大巴车给北开普省卫生部门使用，帮助开展病毒检测和筛查工作。

“当人们因善意团结在一起，困难也不再可怕”，海信南非公司对当地医院和企业的援助给当地人带去战胜疫情的信心。南非的西开普省疫情最为严重，同时面临物资紧缺的困境。海信南非公司通过当地基金会向医院捐赠了两台冰箱，帮助其儿科隔离病房正常运转，为需要特殊感染预防和控制措施的儿童提供治疗。除此之外，海信南非还向口罩生产商捐赠了一台工业空调，改善其厂房工作环境；向豪登省夏洛特马克塞克医院捐赠了4000个口罩、1000瓶洗手液、两台电视机、一台微波炉和一台冰箱。海信南非公司总经理刘斌说：“医院是对抗疫情的前线，帮助他们的同时也是在保护我们所在的国家。”

作为扎根非洲多年的中国银行约堡分行，向豪登省卫生厅捐赠3万个医用口罩，用于防疫一线。他们将员工健康与安全始终放在首位，每日为员工发放口罩、洗手液等防疫用品，对工作场所进行消毒。同时制定特殊时期业务连续性计划，确保在“封城”期间继续为客户提供金融服务，为南非抗击新冠肺炎疫情贡献中行力量。

南非的伊库兰尼市（Ekurhuleni）约有360万人口，贫困人口占到总人口的6.6％。受疫情影响，该市很多市民失去了收入来源，生活非常困难。4月27日，南非-中国经贸协会理事单位新希望南非公司的总经理赵阳代表协会向伊库兰尼市贫困社区和孤儿院捐赠10万兰特的物资。5月11日，中国企业白银有色旗下南非第一黄金集团有限公司向伊库兰尼市市政府捐赠了价值10万兰特物资，其中包括面粉、大米、食用油、蔬菜、水果、罐头和卫生纸等基本生活物资。

今年52岁的恩格丽娜·姆赫斯瓦尼来自南非的马杰杰村，疫情发生之前靠进城做钟点工挣钱养家。5月8日，中国河钢集团PMC公司（帕拉博拉矿业公司）给她和其他96家分发了物资包，每包都有大米，玉米面，食用油，白糖，消毒肥皂，长效牛奶，鱼罐头，肉，清洁剂，洗衣粉等生活物资，足够一个家庭用很长时间。姆赫斯瓦尼说，“全国封锁让我没法做之前的工作，我没有东西吃，也没钱买东西。感谢PMC，他们帮助我不再挨饿！”

5月14日，中远海运（非洲）公司向南非国家运输公司（Transnet）捐赠1万只医用口罩和200瓶手部免洗消毒液，以支持当地港口企业抗击新冠肺炎疫情。南非国家运输公司集装箱业务高级经理蒂莫西·凯特接收了物资捐赠，并对中远海运表示诚挚感谢。此次中远海运捐赠的防疫物资数量多、质量高，有力地帮助了码头一线人员的安全防护，相信在各方团结合作下南非定能战胜疫情。

亚历山大的居民也很感谢来自中国朋友的帮助，“我们真的很需要这些食品来帮我们度过眼前的困难，非常感谢长城汽车！”亚历山大是约翰内斯堡市内的贫民区，不仅缺少防疫物资，当地人民的基本生活也岌岌可危。长城汽车南非哈弗子公司联合希望之光公益组织向亚历山大捐赠价值10万兰特的食品物资，其中包括食用油、面粉、鸡蛋和牛奶等必需品，极大缓解了特困人员的生活压力。

“软助力”促全面防控

4月30日，南非总统拉马福萨接受南非全国传媒集团从中国采购的第二批抗疫物资。他说，感谢中国政府大力支持和协助，才使得这批抗疫物资能够顺利运抵南非。相信在南非政府和人民共同努力和精诚合作下，在包括中国在内的友好国家坚定支持下，南非必将赢得最终的胜利。这批物资在中国驻南非使馆的协助和支持下，仅花费20多天时间就顺利运抵南非。在中南人民共同对抗疫情的过程中，中国驻南非使馆也起到了十分关键的作用。

南非卫生部3月5日宣布发现首例新冠肺炎确诊病例，使馆第一时间发布安全提示，提醒旅南侨胞加强防范。使馆还积极组织协调了多场视频会议，两国专家学者在线交流疫情防控经验帮助南非尽快打赢疫情防控阻击战。

在中国共产党的坚强领导下，中国政府构建起了全民动员、联防联控、公开透明的防控体系，国内疫情已得到有效控制，并且为其他国家疫情防控提供了宝贵经验。4月3日，中国驻南非使馆组织“中南抗击新冠肺炎疫情专家视频交流会”，邀请国内专家与南非卫生系统官员及专家分享中国在抗击新冠肺炎疫情过程中的经验和思考。南非卫生部长穆凯兹感谢中国驻南非使馆和上海市“雪中送炭”，并认为中国疫情防控工作有力有效，为世界赢得宝贵“窗口期”，为其他国家提供“经典范例”，愿认真学习“中国药方”。

5月8日，应南非国防军司令肖基上将请求，中国和南非两军召开“中南新冠肺炎疫情防控经验分享国际交流会”，两军卫生部门临床、检测、防控等相关领域专家及中国驻南非使馆部分人员参会。5月11日，中国同非洲国家举行“中非连线、携手抗疫”系列专家视频交流会第二次会议，双方重点围绕新冠肺炎临床诊疗进行了交流。尼日利亚卫生部长、南非卫生部国际合作司司长等24个非洲国家和非洲疾控中心官员、医疗专家共约150人通过网络在线与会。

中国是南非值得信赖和依靠的朋友

从最初的“非洲比以往任何时候更需要中国援助”，到“中国是南非值得信赖和依靠的朋友”，当地媒体也高度评价疫情中南两国人民友谊。

3月29日，南非主流媒体独立传媒网站发表题为“非洲比以往任何时候都更需要中国的援助”评论文章。文章称，中国经常强调“患难之交才是真朋友”，非洲大陆比近代历史上任何时候都更需要中国帮助。文章中记录了3月20日，在南中资企业和中国侨界向南非捐赠了300万兰特现汇和检测试剂盒，中国驻南非大使馆还协调中资企业为南口罩制造商提供原材料，并支持华侨从中国订购口罩生产设备。

文章说，“在对抗新冠肺炎的战争中，中国正在获得独特的领导地位，这或将最终改变全球权力体系。中国向我们展示了乌班图精神的真正内涵，不仅保护中国人民，更发挥了负责任世界大国作用。世界不会忘记中国在危急时刻提供的援助。”

南非执政党非国大也于4月14日在其官网和官方推特感谢中国为南非提供抗疫物资援助，并表示非国大与所有爱国和热爱和平的南非人民一道，热烈欢迎中华人民共和国在南非致力于抗击疫情之际所提供的紧急物资援助，向中国共产党领导的中国政府表示衷心感谢，所有这些人道援助都将助力南非防控疫情，拯救生命。非国大还表示南非将继续通过人道团结努力，与中国在经贸、教育、社会救助各领域开展合作。

4月15日，南非当地的《星报》、《开普守卫者》等报纸以“南非可以依靠的朋友”为题，全文刊登对中国驻南非使馆临时代办李南的书面专访。李南临时代办在接受专访时表示，中华民族是最懂得感恩的民族，南非疫情当头，现在是中国政府和人民投桃报李、回报南人民的时候了。中方从中央到地方政府，从企业到民间组织，各方面已经行动起来向南方提供力所能及的援助，全力支持南非抗疫斗争。

南非主流媒体《邮卫报》4月22日发表题为“中国如何成功打破新冠病毒传播链”的评论文章，指出中国凭借社会主义制度和文化优势迅速打破了新冠病毒传播链，中国抗疫成功经验值得其他国家学习借鉴。

新冠肺炎疫情暴发以来，中南双方携手并肩、团结一致、共克时艰，真正体现了中南全面战略伙伴关系内涵和“同志加兄弟”的友好情谊。正如中国驻南非使馆李南临时代办所说，兄弟同心，其利断金。中南戮力同心，携手抗疫，定能最终战胜疫情。

(责编：燕勐、杨牧)