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WTO总干事提前离任 专家：任内充斥华盛顿威胁

2020年05月16日10:56  来源：人民网-国际频道
 

人民网北京5月15日电（徐祥丽 张信凤 鲁扬）世界贸易组织（WTO）总干事阿泽维多14日宣布，他将于8月31日正式离任，提前一年结束任期。阿泽维多表示，新冠疫情使得世贸组织活动放缓，为遴选新任总干事提供了良好窗口期，他的这一决定“符合这个组织的最大利益”。

阿泽维多离任的背景受到各方关注。分析人士指出，一方面，新冠疫情及美国挑起的对欧洲盟友和中国的贸易战，正令全球经济陷入几十年来最艰难的时刻。另一方面，美国干预导致的WTO上诉机构停摆，正给WTO造成重大现实困境。

商务部研究院原院长、WTO研究会副会长霍建国接受人民网记者采访表示，目前，WTO有三大问题令阿泽维多束手无策：一是WTO现有功能，包括贸易审议制度、上诉机构基本停摆，理事会会议难以平衡；二是阿泽维多很难协调美国目前对WTO的态度，因为特朗普对上诉机构和发展中国家待遇问题态度强硬，违背其他发展中国家意愿；三是WTO当前面临改革难题，几大贸易伙伴各持不同观点。

阿泽维多出生于1957年，来自巴西，于2013年开始担任世贸组织总干事，并于2017年成功连任。霍建国表示，在阿泽维多任职期间，贸易便利化谈判、信息技术产品谈判、环境产品谈判、电子商务谈判等都有一定进展。当前WTO难以进一步发挥作用，主要是美国在作怪，使得WTO没法正常工作，“我认为阿泽维多提前辞职与他工作面临不顺有关，看不到希望，希望另请高明，为WTO发挥一些积极的作用。”

巴西UOL网专栏记者贾米尔认为，如果说阿泽维多前四年任期的主要工作是对世贸组织进行改革，那么他的第二个任期则充斥着来自华盛顿的威胁。

《纽约时报》评论指出，阿泽维多的离任，令WTO失去了一位开放贸易和国际合作的支持者，因为他的观点与美国单边主义强权政策相悖。他的突然离职，可能加剧全球混乱。贾米尔认为，在美国不断打压多边贸易体系的背景下，阿泽维多辞职将使WTO面临的危机更加严重。

对于WTO的未来，霍建国表示，WTO改革前景复杂。美国一意孤行，与更多国家想维护WTO的功能相矛盾。在全球总的格局和气氛没有发生根本变化的情况下，自由贸易主张便不能占据上风，因此以规则为主的多边贸易体制很难发挥其引领作用。“特别是在疫情期间，由于逆全球化、美国的单边主义、贸易保护主义处于上升势头，使得多边贸易体制难以发挥它的权威性，面临着巨大的挑战和压力。”

不过在全球经济陷入艰难的时刻，WTO作为重要多边贸易协调机制的地位仍然重要。《卫报》报道，近期有学术研究表明，WTO一年内为其164个成员带来的收益达到8550亿美元，平均来看，每个成员国GDP增加4.5%。

在阿泽维多宣布辞职后，欧盟委员会贸易委员菲尔·霍根迅速发表声明，表示应立即开展继任总干事相关工作。他表示，在这一关键而不确定的时刻，WTO当前应扮演好合作应对新冠疫情的角色，一位新的总干事将有助于团结，因此一刻都不能耽误。

美国总统特朗普14日接受采访时叫嚣，WTO“很糟糕”“对待美国很恶劣”。但如阿泽维多所言，在当前背景下，世界经济复苏需要贸易开路。关于WTO的价值，也正如中国外交部发言人华春莹对其上诉机制的评价：“对于尊崇多边主义的人来说，价值连城。但是对于个别迷信丛林法则的人来说，或许一钱不值。”

(责编：燕勐、杨牧)
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