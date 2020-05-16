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“中国抗疫的成功经验值得学习”

——访泰国呼吸病学专家玛暖

本报驻泰国记者 孙广勇

2020年05月16日05:44  来源：人民网－人民日报
 

　　“泰国借鉴中国防控疫情的做法，及时出台了一系列措施，新增确诊病例显著下降。”近日，泰国威猜育医院呼吸病学专家玛暖接受本报记者采访时说。

　　当前，泰国疫情趋缓，当地政府已出台相关计划，逐步开放部分公共和商业场所。

　　玛暖介绍说，泰国公共卫生部通过观察和对比其他国家的疫情情况和抗疫经验，制定适合本国的抗疫措施。泰国政府3月26日宣布进入紧急状态，4月初实行宵禁，呼吁民众留在家中，并采取措施严防境外输入，有效阻断疫情传播。

　　“中国抗疫的成功经验值得学习”。玛暖认为，中国采取最全面、最严格、最彻底的防控举措，打造了有效的防控体系。“事实证明，切断病毒传播途径是有效的抗疫措施。其他多数国家也相继采取了居家隔离、减少社交活动等措施来遏制疫情蔓延势头。”提倡佩戴口罩、迅速建设方舱医院等做法都是中国在抗击疫情中积累的有益经验，中国通过积极参与全球合作同国际社会分享了抗疫经验。

　　玛暖表示，中国民众团结协作、医护人员勇敢奉献，是中国疫情防控阻击战取得重大战略成果的重要因素。“抗击疫情需要全体民众的支持和共同参与。注意个人卫生、保持社交距离，中国民众在疫情面前集体自律的表现令人敬佩，越来越多的泰国民众积极配合政府抗击疫情。中国成功控制疫情、经济社会秩序加快恢复，让我们看到了遏制疫情发展的希望。”

　　（本报曼谷电） 


　　《 人民日报 》（ 2020年05月16日 03 版）
(责编：马昌、岳弘彬)
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