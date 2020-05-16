日前，肯尼亚西部的恩佐亚河出现决堤，中国电建市政集团东非公司紧急调动项目大型土石方设备抗洪抢险。

中国电建供图

“这几天洪水退了一些，我们得抓紧施工，尽量减轻洪灾带来的损失，期盼当地民众能早日回家。”望着肯尼亚第二大河恩佐亚河湍急的水流，中国电建市政集团肯尼亚恩佐亚防洪标段项目经理马东明十分忧心：恩佐亚河的堤坝使用已超过30年，洪水袭来更显脆弱。在距离恩佐亚河堤坝不远处，中国电建市政集团的员工们正在抗洪抢险，数台挖掘机紧张施工。

自3月进入长雨季以来，东非地区至少有130万人受到强降雨引发洪灾的影响，造成超过48万人流离失所。肯尼亚是受灾情况最严重的国家之一，受灾人数达到23万人。

在肯尼亚西部维多利亚湖附近的主要粮食产区布西亚郡，由于经受特大洪水袭击，大片农田、村庄被淹，不少房屋被毁，灾情非常严重。应肯尼亚水利灌溉部以及当地政府请求，中国电建本月初展开了抗洪抢险工作，员工们一刻不停地固堤、封堵决堤口。

项目部共派出30多名工作人员、16台大型机械设备投入一线，目前已经修筑好8个决堤口中的3个。“道路被冲毁，大型设备进入现场困难，一不小心就有侧翻危险。我们在做好防护措施的前提下，全力施工。现在汛期还没结束，多干一点就能让居民生命财产多一分安全。”马东明说。

在抢修堤坝的同时，中国电建还第一时间组织运输车辆帮助当地社区撤离自救，抢修通往水厂的道路，保障居民用水，利用无人机排查险情。当地村民埃利亚斯说：“洪水摧毁了很多房屋，中国企业保障了我们的安全，不仅派车辆帮我们搬家撤离，还为灾民提供食物。”肯尼亚水利灌溉部在社交媒体上表示：“中国企业全力做好防洪堤修复加固、抗洪抢险和受灾群众救援工作，充分展现了履行社会责任的担当。”

由中国电建承建的恩佐亚防洪标段项目是肯尼亚重点防洪项目，项目已完成建设的9公里防洪堤成功抵御洪水冲击，没有发生一处决口或漫堤现象。“事实证明，防洪堤坝施工质量完全符合设计规范要求，经受住了洪水考验。”项目咨询工程师总监理查德表示，项目建成后，将直接惠及布西亚郡约80平方公里农业用地、7万余名当地居民，有效保障粮食生产。

肯尼亚布西亚郡郡长奥德克·奥加蒙发来感谢信，信中说：“在洪水灾害和新冠肺炎疫情面前，中国企业始终为我们提供无私帮助和支持，我们的友谊更加深厚。”

（本报约翰内斯堡5月15日电）

《 人民日报 》（ 2020年05月16日 03 版）

(责编：马昌、岳弘彬)