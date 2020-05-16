共建一带一路 推动区域发展（患难见真情 共同抗疫情）

2月23日，由中国企业承建的南部高速公路延长线通车仪式在斯里兰卡南部帕拉图瓦镇举行。图为当地民众在仪式现场等待通车。

新华社发

中国商务部数据显示，今年一季度，中国企业对52个“一带一路”相关国家非金融类直接投资达42亿美元，同比增长11.7%。面对新冠肺炎疫情严峻考验，中国与相关国家稳步推进高质量共建“一带一路”，努力维护全球产业链供应链稳定，为区域经济社会发展注入新动力。

“帮助拉美国家补齐基础设施短板”

在位于巴西里约热内卢的中国国家电网巴西控股公司（简称国网巴控公司）集控中心内，技术人员艾琳正聚精会神盯着屏幕上的实时数据，监控着1万公里的输电线路和56个变电站。“这里相当于整个输电网络的大脑，需要24小时有人在岗监测电网运行状态、发出指令。”艾琳说。

为保证安全生产，集控中心内减少轮班，备足防疫物资。集控中心隔壁的会议室被改造成值班人员的临时宿舍。几个月来，国网巴控公司多措并举，确保电力输送安全稳定，保证了圣保罗和里约热内卢等重点区域的电力供应。

“巴西美丽山二期项目第一季度输送电量50亿千瓦时。特别是2月下旬以来，项目接近满负荷运行，平均输送功率达350万千瓦。”国网巴控公司特高压部副主任肖斌说。通过这条“电力高速公路”，亚马孙区域的清洁水电被源源不断地输送至巴西东南部地区，满足了近1600万人的用电需求。

近年来，共建“一带一路”项目不断在拉美落地。去年，中国交通建设集团有限公司和中铁二十局集团有限公司组成中国企业联合体，成功中标巴西萨尔瓦多—伊塔帕里卡跨海大桥项目，该项目建成后将成为南美洲最大的跨海大桥。中铁二十局承建的秘鲁瓦努科至瓦扬柯扩建公路项目开工，这条公路将成为安第斯山脉通往外界的主要通道，惠及沿线240多个城镇的30万民众。

巴西瓦加斯基金会国际财务管理研究中心主任夏华声表示：“中国的资金和技术优势帮助拉美国家补齐基础设施短板，降低了经营和运输成本，对于拉美地区的大宗商品出口国具有积极意义。”

“高质量共建一带一路造福东盟国家”

共建“一带一路”倡议，聚焦互联互通，通过深化务实合作应对人类面临的各种风险挑战，有助于实现互利共赢、共同发展。

不久前，中柬自贸协定第二轮谈判以视频方式举行，双方完成了“一带一路”倡议合作、投资合作、经济技术合作、电子商务及部分法律问题等领域磋商，约定继续采用包括视频会议在内的各种方式加快谈判进度。

柬埔寨最大的水电工程——桑河二级水电站，由中国华能澜沧江水电股份有限公司控股、管理。柬埔寨电力公司副总裁朱拉萨表示：“桑河二级水电站让柬埔寨百姓用上了安全、稳定、清洁的电力资源。该项目今年一季度发电量达1.26亿千瓦时，约占柬埔寨全部水电站发电量的49%，有力支持了柬埔寨电网的安全稳定运行。”

今年2月，斯里兰卡南部高速公路延长线在数千名当地民众的欢呼声中正式通车。它的建成使首都科伦坡等4个主要城市实现高速公路连接，提升了两座港口和两座机场间的互联互通。斯里兰卡总理经济事务高级顾问卡布拉尔说：“共建‘一带一路’为发展中国家基础设施投资创造了巨大机遇。”

菲律宾《亚洲商业周刊》总编辑安东尼·洛佩斯表示，“通过共建‘一带一路’，东盟国家加快了发展的脚步”，共建“一带一路”已成为全球最重要的区域合作平台之一，促进了中国和沿线国家的共同发展。菲律宾和大多数亚洲国家一样，都直接从中受益，推动了自身工业化和产业升级。

在文莱，恒逸实业（文莱）有限公司负责建设运营的石化项目是中国在文莱最大的投资项目。文莱能源、人力和工业部长哈吉·苏尼表示，这一项目投产后，第一年就有望使文莱国内生产总值增加13.3亿美元，并创造1600多个就业机会。

泰国正大管理学院中国东盟研究中心主任汤之敏认为，中国与东盟等区域国家经济高度融合。随着共建“一带一路”在东盟地区稳步落实、提质升级，东盟对外贸易渠道更趋多元化，规模也在不断扩大，“高质量共建‘一带一路’造福东盟国家，也使亚太经济更有活力，推动了区域经济的深度融合”。

“为非洲国家经济发展提供有力支撑”

埃及新行政首都中央商务区项目施工顺利推进、肯尼亚拉穆港项目建设如火如荼、几内亚博法铝土矿项目平稳运行……一系列共建“一带一路”项目持续推进，为非洲国家带来经济社会效益。

由中国建筑股份有限公司埃及分公司承建的埃及新行政首都中央商务区项目，位于新行政首都一期核心区，总占地面积约50.5万平方米，共计包括20个高层建筑单体及配套市政工程，总建筑面积约170万平方米。“该项目是埃中两国共建‘一带一路’产能合作重要项目，可以说是埃及未来发展的‘火车头’。”埃及住房、公共设施和城市发展部部长埃萨姆·加扎尔表示，当前项目施工有序进行，新行政首都面貌日新月异，“在共建‘一带一路’框架下，埃中合作仍有巨大潜力可以挖掘”。

肯尼亚东北部拉穆群岛附近，曼达湾一眼望不到尽头，工程车辆来回穿梭，大型施工船在远处忙碌着。这是由中国交通建设股份有限公司承建的拉穆港1—3号泊位建设项目现场。肯尼亚总统肯雅塔表示，该项目建成后将带动整个东非区域经济社会发展，“共建‘一带一路’为非洲带来大量贸易和投资机会，有助于非洲大陆推进区域一体化、实现创新与繁荣”。

在几内亚博法铝土矿项目现场，一吨吨优质矿石随着传送带顺利运转至装船系统，稳稳地投放在拖船上。“项目建设充分展现中国速度，显示中国企业的实力。”几内亚地矿部长马加苏巴赞叹道。这条由中国铝业集团有限公司建设的矿石生产运输系统全长27公里，一头是博法矿区采场，另一头连着港口，中间横跨丘陵、沼泽等复杂地质区域。马加苏巴表示，该项目不仅带动当地就业，投产后还将有力促进当地经济社会发展。

“一大批共建‘一带一路’项目稳步推进，为非洲国家经济发展提供有力支撑。”尼日利亚中国研究中心主任查尔斯·奥努纳伊朱表示，未来，非中可以增进贸易合作，让更多非洲产品进入中国市场，同时加强产能合作，增加非洲年轻人的就业机会，“非洲国家将更加深入参与共建‘一带一路’，不断推动非中合作共赢”。

（本报里约热内卢、曼谷、约翰内斯堡、开罗5月15日电）

《 人民日报 》（ 2020年05月16日 03 版）

(责编：马昌、岳弘彬)