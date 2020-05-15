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新闻分析：拉美疫情依然严峻 多国复工“情非得已”

2020年05月15日19:59  来源：新华网
 
原标题：新闻分析：拉美疫情依然严峻 多国复工“情非得已”

　　新华社墨西哥城5月14日电 新闻分析：拉美疫情依然严峻 多国复工“情非得已”

　　新华社记者吴昊　赵凯

　　拉美地区14日新冠疫情数据显示，该地区确诊病例数超过44万例。其中，疫情最严重的巴西确诊病例数突破20万。虽然抗疫形势依然严峻，但迫于经济下行压力，部分拉美国家已开始或正考虑逐步恢复经济活动。

　　抗疫压力大

　　根据巴西卫生部14日公布的数据，该国新增新冠确诊病例13944例，创下单日新增最高纪录，累计确诊病例达202918例。同日，秘鲁卫生部数据显示，该国新增确诊病例4298例，累计确诊80604例。墨西哥卫生部14日宣布，该国新增确诊病例2409例，累计确诊42595例。

　　分析人士认为，拉美国家未来一段时间在防控疫情方面将面临很大压力。

　　智利圣地亚哥迈普医院医生玛塞拉·马丁内斯指出，该国一些民众防疫自觉性不够，未严格执行自我防护、居家隔离等措施。在智利医疗资源紧张的情况下，疫情短期内的反弹可能导致医疗系统崩溃。

　　墨西哥卫生部副部长洛佩斯-加特利表示，墨西哥年轻人感染新冠病毒比例较欧洲国家高，因为当地年轻人受不良饮食习惯等因素影响，肥胖或患糖尿病、高血压等慢性疾病的比例较高。

　　中国社科院拉美研究所助理研究员李昊旻认为，年轻人患病失业会对经济造成更大打击，从而增加拉美国家面临的经济和政治风险。她还指出，由于美国加快遣返来自墨西哥和中美洲国家的非法移民，这些国家面临的输入性病例风险也较高。

　　复工不得已

　　一边是仍在肆虐的疫情，另一边是危机重重的经济。面临两难处境的一些拉美国家不得已开始逐步复工复产。

　　在阿根廷首都布宜诺斯艾利斯，花店、玩具店、香水店、电子器材店等商店12日起恢复营业，汽车和摩托车经销商14日起可以复工，但服装店、餐厅、理发店、酒吧、大型商场等仍不允许营业。

　　墨西哥政府13日宣布“新常态计划”，从本月18日起，将在确保安全的前提下，分三阶段陆续开展各领域复工复产。厄瓜多尔政府日前也宣布跨境公路货物运输恢复正常, 并逐步重启建筑业、渔业和商业活动。

　　分析人士指出，拉美地区近年来原本就经济低迷，现在又遭遇新冠疫情，因此受到的冲击格外严重。面对沉重的经济压力，一些国家在疫情未得到完全控制之时就开始逐步复工，实属不得已。拉美地区非正规就业人口占比较大，尽早复工复产能减少这类脆弱人群的经济损失，避免由此引发严重的社会问题。

　　联合国拉丁美洲和加勒比经济委员会12日发布报告说，疫情将导致今年拉美地区贫困人口增至2.15亿人，极端贫困人口增至8340万人。阿根廷一项民调显示，约80%受访者的家庭收入受疫情影响出现巨幅下降，约30%受访者的收入为零。（参与记者：赵焱、陈威华、倪瑞捷、尹南）

(责编：刘洁妍、杨牧)
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