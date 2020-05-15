原标题：综述：在白俄罗斯中国企业积极支持白方抗击疫情

新华社明斯克5月14日电 综述：在白俄罗斯中国企业积极支持白方抗击疫情

新华社记者魏忠杰 李佳

近来，白俄罗斯新冠疫情防控形势日趋严峻。对这个在中国发生疫情后第一时间伸出援手的国家，十多家中国企业承担起企业社会责任，各尽所能，支持白方抗击疫情。

招商局集团和国机集团是中白工业园开发公司的两大股东，不仅在园区开发中发挥重要作用，在支持白俄罗斯抗疫的行动中也同样走在前列。招商局集团在短时间内采购血氧仪和口罩等防疫物资，国机集团则紧急调集一批医用防护服。两家企业捐赠的医疗物资价值达60多万美元。

在白俄罗斯疫情之初，北部的维捷布斯克州曾因缺少防护装备而出现大量医护人员感染的情况。国机集团下属中国电力工程有限公司了解到这一情况后，主动联系当地两家收治新冠病人的医院，送去N95口罩和医用口罩。

在当地投资建设乘用车制造厂、帮助白俄罗斯圆了“轿车梦”的中国吉利控股集团，更是尽力相助。据悉，这家中国民营企业共向白方捐赠了价值约80万美元的防护服、护目镜等医疗物资。

华为公司深耕白俄罗斯市场多年，发挥自身在通讯领域的专长，向白卫生部捐赠了远程视频会议系统，帮助白卫生部在疫情中与各医疗机构实时互联，提升抗疫工作效率。中白工业园开发公司则联合入园企业中新智擎向白卫生部捐赠智能测温机器人及配套设备，用于首都明斯克国际机场的疫情防控。

此外，中信建设、中联重科、北京住总集团、华北院、十五冶和中甘国际等多家在白中国企业，也纷纷协调各方资源，向白卫生部或当地合作伙伴捐赠防疫物资。

众多捐赠物资来自中国各地，疫情严控下的物流运输成为对白俄罗斯捐赠工作的关键环节。应中国驻白使馆和白驻华使馆请求，招商局集团下属的中外运公司发挥物流优势，承担起募集物资的国内段接收、仓储、报关清关及机场运送和专机服务等工作，确保了驻白中资企业捐赠的总体积500多立方米的物资分两批顺利运抵明斯克。

白国家急救中心首席医生瓦利丘克奔赴机场参与接收了来自中国的医疗物资。他在接受媒体采访时一度哽咽地说：“我们感谢全体友好的中国人民。在白俄罗斯疫情日益严峻的艰难时刻，中方提供的每件防护服、每个口罩对于医生和民众而言，都意味着健康和生命。”

“白俄罗斯加油，我们一直在一起”“守望相助、共克时艰”“困难是暂时的，美好是永恒的”“让希望在心中点亮，如日方升”……捐赠物资包装箱上印着的这些文字，传播着中国企业支持白方抗疫的心声和早日战胜疫情的祝愿。

中国驻白使馆表示，在白中资企业用行和义彰显家国情怀，用真诚和汗水承担守望相助的社会责任，为中白务实合作贡献出了自己的力量。

(责编：刘洁妍、杨牧)