5月15日，中国内蒙古自治区红十字会捐赠防疫物资交接仪式在乌兰巴托举行。（右二：中国驻蒙古国大使柴文睿）（ikon.mn新闻网）

人民网乌兰巴托5月15日电（记者霍文）中国内蒙古自治区援助蒙古国红十字会的负压救护车等防疫物资交接仪式15日在蒙古国红十字会举行。中国驻蒙古国大使柴文睿、蒙古国红十字会会长恩赫包勒德（国防部长）、卫生部部长萨仁格日勒、红十字会秘书长包勒日玛、乌兰巴托市副市长巴特巴亚斯格楞以及有关部门负责人出席。

柴文睿在致辞中表示，邻里心灵相通，命运与共。在中国人民抗击新冠肺炎疫情最艰难的时刻，蒙古国政府和人民伸出援手，给予了坚定支持。面对疫情，两国人民同舟共济、共同应对，双方卫生部门、医疗机构和红十字会以及其他各有关部门互通信息、相互支持，在人道主义领域开展了卓有成效的合作，充分彰显了患难与共的真情，更加丰富了中蒙全面战略伙伴关系。实践证明，只要我们相互合作、共同努力，才能战胜疫情。

恩赫包勒德表示，在蒙古国政府和人民与新冠肺炎作斗争的关键时刻，中国政府及相关部门向蒙古提供了巨大支持。今天中国内蒙古自治区红十字会又向我方捐赠救护车和医用口罩等抗疫物资，对此我们表示由衷感谢。他说，新冠肺炎已蔓延至全世界，没有哪个国家能独自应对，需要全世界人民携起手来，共同应对才能战胜疫情。

5月15日，中国内蒙古自治区援助蒙古国红十字会的负压救护车。（ikon.mn新闻网）

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