外交部：咄咄逼人不是中国的传统，国强必霸不是我们的选择

人民网北京5月15日电 据外交部网站消息，外交部发言人赵立坚主持例行记者会。

澎湃新闻记者：据加拿大《环球邮报》报道，加驻华大使鲍达民上周在出席加拿大国际理事会有关会议时表示，支持在疫情最严重时期过后，对世卫组织以及疫情扩散展开“严格审议”。中国外交官在全世界采取“强硬策略”，这损害了中国自身软实力。中方对此有何评论？

赵立坚：我注意到有关报道，据中方了解，有关报道不实。我们注意到，新冠肺炎疫情发生以来，加方多次表示将以科学和证据为基础同国际社会合作抗击疫情。

关于就疫情应对工作进行评估问题，中方已多次阐明立场，我不再重复。关于中国外交政策，咄咄逼人不是中国的传统，国强必霸也不是我们的选择。我们始终坚持独立自主的和平外交政策，愿与各国平等交往，友好相处，得到国际社会的高度赞赏和广泛欢迎。希望有关媒体摘下有色眼镜，客观报道中国和中加关系，停止发表不实言论。

全文如下：

中央广播电视总台央视记者：据了解，湖北省的专家昨天同巴勒斯坦卫生专家举行了视频连线交流，你是否可以介绍具体情况？

赵立坚：5月14日，湖北省卫健委、武汉市卫健委、武汉金银潭医院等机构的医疗、疾控专家同巴勒斯坦的同行们举行了视频连线交流，就新冠肺炎诊疗、疫情防控、复工复产等问题进行了深入探讨，取得良好效果。这是新冠肺炎疫情暴发以来，中方为巴勒斯坦举行的第三场专家视频连线交流。巴勒斯坦感谢中方安排，认为此次视频连线交流将有效帮助巴勒斯坦抗击疫情、加强防控。

我想强调，中国始终是巴勒斯坦的好朋友、好伙伴。此次交流既同中巴传统友谊一脉相承，也是中方积极践行人类命运共同体理念，同地区国家携手抗疫的应有之义。疫情暴发以来，中国和巴勒斯坦领导人互致信函表示慰问，中方向巴勒斯坦提供了口罩、防护服、检测试剂等抗疫物资，并举行专家视频连线分享抗疫经验。

当前，新冠肺炎疫情仍在蔓延，国际社会应当重视巴勒斯坦人民的生命安全，回应巴勒斯坦境内外难民及其接收国的抗疫关切，并对长期向巴勒斯坦难民提供人道救援和支持的联合国近东巴勒斯坦难民救济和工程处给予切实帮助。作为负责任的大国，中方愿继续提供力所能及的帮助，以自己的实际行动支持巴勒斯坦及地区国家早日战胜疫情。

法新社记者：美国总统特朗普昨天称，他可能会切断与中国的关系。中方对此有何评论？

赵立坚：保持中美关系稳定发展符合两国人民根本利益，也有利于世界和平稳定。当前，中美双方应继续加强抗疫合作，尽快战胜疫情，救治病人，恢复经济和生产。但这也需要美方同中方相向而行。

中新社记者：据了解，民进党当局正在为台湾参加第73届世界卫生大会广泛争取支持，并称台不能参加世卫大会将导致“国际防疫缺口”。美国等少数国家近日要求世卫组织邀请中国台湾地区以观察员身份参加第73届世界卫生大会，并正推动大会讨论相关提案。中方对此有何评论？

赵立坚：近期，我已经多次就台湾所谓参加世卫大会问题发表评论。新冠肺炎疫情发生以来，台湾民进党当局利用疫情大搞政治操弄，在国际场合持续炒作台所谓参加世卫大会问题，其真实目的是挟洋自重、“以疫谋独”。我们对此坚决反对。他们的图谋绝不会得逞。

中国台湾地区参加世卫大会必须按照一个中国原则处理，这是联合国大会第2758号决议和世界卫生大会25.1号决议确认的基本原则。2016年台湾民进党执政以来，顽固坚持“台独”分裂立场，拒不承认两岸同属一个中国，导致中国台湾地区参加世卫大会的政治基础不复存在。台湾地区无法参加世卫大会的局面是民进党当局造成的，民进党当局对此心知肚明。

中国中央政府始终高度重视广大台湾同胞的健康福祉。今年1月，中国中央政府接待了台湾地区防疫专家赴武汉市考察疫情防控情况。截至5月15日，中国中央政府向台湾地区通报新冠肺炎疫情信息152次。在一个中国原则前提下，2019年以来，中国台湾地区卫生专家共有16批24人次参加了世卫组织技术活动，台湾地区获得疫情信息的渠道是畅通的，根本不存在所谓“国际防疫缺口”一说。

根据世卫组织执委会达成的共识，今年大会只讨论新冠肺炎疫情、选举执委会委员等必要议题。这反映了广大成员国利用本次大会聚焦国际合作、共同抗击新冠肺炎疫情的愿望。世卫大会连续多年拒绝少数国家提交的涉台提案，充分体现了一个中国原则是国际社会人心所向、大势所趋，不容任何挑战。个别国家执意讨论涉台提案，其目的只有一个，那就是将卫生问题政治化，不惜绑架世卫大会，损害全球抗疫合作来实现一己政治私利。这一做法的后果只能是严重干扰大会进程、破坏国际抗疫合作，也必将遭到国际社会绝大多数成员的坚决反对。

巴通社记者：巴基斯坦参议院昨天一致通过决议，赞赏中国在习近平主席领导下为抗击新冠肺炎疫情采取及时、果断措施，感谢中方为巴方抗疫提供宝贵支持，强调新冠病毒是全人类共同敌人，反对将疫情政治化、对中国“污名化”。中方对此有何评论？

赵立坚：谢谢来自巴基斯坦记者朋友的提问。

中方赞赏巴基斯坦参议院通过有关决议。新冠肺炎疫情发生以来，中巴两国相互支持，密切合作，共同抗疫。我们不会忘记，在中国抗击疫情的关键时刻，巴基斯坦集全国之力提供抗疫物资援助。中方也根据巴方需要，向巴基斯坦派出医疗专家组，提供了多批政府无偿援助，并积极发动社会各界捐款捐物。事实再次证明，中国和巴基斯坦是患难与共的真朋友、同甘共苦的好兄弟。

病毒没有国界，疫情不分种族。对别国诬蔑抹黑、搞“污名化”是在蓄意破坏、干扰国际抗疫合作。是非非常清楚，公道自在人心。我们高度赞赏巴方在这一问题上秉持客观公正立场，愿继续秉持人类命运共同体理念，同巴基斯坦在内的国际社会加强抗疫合作，共同努力赢得全球抗疫斗争的最终胜利。

中央广播电视总台央视记者：近日，美、英等西方国家媒体接连刊文称“俄罗斯新冠肺炎死亡率造假”，俄方多次予以批驳。中方对此有何评论？

赵立坚：我们注意到近来一些西方媒体炒作俄罗斯新冠肺炎死亡率问题。对于这一问题，俄方已经明确表达反对立场。

中方坚定支持俄方抗击疫情，相信在普京总统有力领导下，俄罗斯人民一定能够取得这场抗疫的胜利。

中方始终认为，团结协作、同舟共济是战胜病毒最有力的武器。当前国际社会正处于抗击疫情的关键时期，更应该携手合作，共克时艰，而不是妄下结论，指责别国。

塔斯社记者：俄罗斯外交部发言人扎哈罗娃周四表示，俄罗斯认为“中国加入《新削减战略武器条约》”的说法太过牵强，因为这会将中国拉入俄美双边机制中。她并表示，将美国最亲近的盟友，尤其是英、法，纳入相关谈判仍应是优先事项。俄罗斯已正式向美国提出《新削减战略武器条约》无条件延期五年，为共同评估该领域当前面临的挑战和威胁争取时间。你对此有何评论？

赵立坚：《新削减战略武器条约》作为美俄间仅存的重要双边核裁军安排，延期问题备受国际社会关注。这个问题不仅牵动俄美战略安全关系，也事关全球战略稳定。

中国无意参加三边军控谈判。作为世界上拥有最大核武库的国家，美国和俄罗斯应切实履行核裁军特殊、优先责任，实现《新削减战略武器条约》延期，并进一步大幅削减核武库，为其他核武器国家加入多边核裁军谈判创造条件。

新华社记者：当前，新冠肺炎疫情在世界范围持续扩散蔓延，一些民间交流被迫中断，或者从线下交流转向互联网云端。今年5月18日是第44个国际博物馆日，国内多家博物馆和媒体准备发起并举办互联网直播接力活动，新华网客户端新华云直播平台将实时播出相关活动。你认为这种新颖的方式对中外民间文化交流具有怎样的意义？

赵立坚：我也注意到，受疫情影响，“云上”生活渐渐成为一种流行的生活方式，越来越多的面对面沟通转到了线上。正如你所说，2020年度国际博物馆日即将到来，国内博物馆和媒体举办互联网直播接力活动的方式很新颖。相信通过这种形式，全球众多的博物馆爱好者足不出户就能直观领略和感受中国优秀传统文化，了解中国博物馆事业的最新发展，在“云端”体验最鲜活的中国社会生活。我们预祝此次活动成功举行。

北京青年报记者：近日，美国驻有关东盟国家的外交机构转载一篇名为《东南亚国家挑战中国海洋权益主张》的文章，称东南亚国家对抗中方在南海的权益主张。请问中方对此有何评论？

赵立坚：我们也注意到了有关文章。这篇文章东拼西凑、歪曲事实、逻辑混乱，不值一驳。

个别国家在官方平台上转载这种文章，暴露出其利用南海问题进行政治操弄的不良图谋。中方敦促有关方面停止利用海上问题搬弄是非，挑拨离间，避免破坏地区国家关系和南海和平稳定，干扰国际抗疫合作大局。

澎湃新闻记者：据加拿大《环球邮报》报道，加驻华大使鲍达民上周在出席加拿大国际理事会有关会议时表示，支持在疫情最严重时期过后，对世卫组织以及疫情扩散展开“严格审议”。中国外交官在全世界采取“强硬策略”，这损害了中国自身软实力。中方对此有何评论？

赵立坚：我注意到有关报道，据中方了解，有关报道不实。我们注意到，新冠肺炎疫情发生以来，加方多次表示将以科学和证据为基础同国际社会合作抗击疫情。

关于就疫情应对工作进行评估问题，中方已多次阐明立场，我不再重复。关于中国外交政策，咄咄逼人不是中国的传统，国强必霸也不是我们的选择。我们始终坚持独立自主的和平外交政策，愿与各国平等交往，友好相处，得到国际社会的高度赞赏和广泛欢迎。希望有关媒体摘下有色眼镜，客观报道中国和中加关系，停止发表不实言论。

路透社记者：台积电称将在美国投资120亿美元建设新工厂。美国国务卿蓬佩奥称，在中国正试图主导尖端技术、控制关键行业之时，这是一个重要举措。中方是否认为有关台湾企业在美加大投资是美国推动与中国经济“脱钩”策略的一部分？

赵立坚：我们一般不对任何企业的生产或商业布局作评论。

我们多次说过，包括贸易、投资在内的中美两国经贸关系本质是互惠共赢的，双方合则两利，斗则俱伤，搞“脱钩”和切割没有出路。我们敦促美方摒弃冷战思维和零和博弈的过时观念，正确看待中美在经贸、科技等领域的交流与合作，多做有利于增进中美互信与合作的事。

北京日报记者：据《野兽日报》、《华盛顿邮报》等美国媒体报道，美国疾控中心消息人士透露，美国政府向疾控中心施压，认为美国目前新冠肺炎死亡病例数字过高，要求疾控中心修改统计方式，使之能够报告更少的死亡病例。中方对此有何评论？

赵立坚：我们注意到上述报道。我想这个问题应该由美方来回答。

印度报业托拉斯记者：我的问题是关于巴基斯坦的迪亚米尔—巴沙大坝项目。印度外交部发言人昨天表示，“查谟和克什米尔地区与拉达克地区过去、现在和将来都是印度固有且不可分割的一部分，我们一直向巴方和中方就其在巴方非法占领的印方领土上修建有关项目表达抗议和关切”。中方对此有何评论？

赵立坚：中方在克什米尔问题上的立场是一贯的。中国和巴基斯坦开展经济合作，目的是促进当地经济发展与民生改善，是互利共赢的。

(责编：刘洁妍、杨牧)