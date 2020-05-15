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国际观察：警惕“麦卡锡主义”幽灵重回美国

王珍

2020年05月15日14:02  来源：人民网-国际频道
 

“过分了，像麦卡锡时期也像希特勒时期。”日前，美国前驻华大使马克斯?博卡斯在接受CNN采访时表示，当前美国政府借疫情反华的论调可以与当年的“麦卡锡主义”和希特勒时期相提并论。这位前美国驻华大使的论断乍听之下似乎有点“耸人听闻”，但观察一下美国的防疫局面便知一点也不过分。

当前，美国国内疫情逐步走向失控，美国政府不去全力抗击疫情，反而将“炮火”集中对准中国，栽赃污蔑、抹黑陷害，无所不用其极。“甩锅”中国就是政治正确，说句公道话反而成为“异己”，美国政坛正充满着一股歪风邪气。上世纪五十年代，由共和党人约瑟夫·麦卡锡一手缔造的“白色恐怖”似乎正卷土重来，“麦卡锡”们比比皆是。

约瑟夫·麦卡锡，1908年生于威斯康星州，靠胆大和欺骗早年成名，上世纪四十年代末到五十年代初作为共和党参议员，以反共、排外名噪一时，成为臭名昭著的“麦卡锡主义”代表人物，许多美国有良知的进步人士被以“亲共”罪名投入监狱，当时美国笼罩在恐怖气氛之中。

当前的“麦卡锡”以美众议院少数党领袖凯文·麦卡锡为主要代表。两位麦卡锡最大的政治共同点是意识形态上的强硬反共，约瑟夫·麦卡锡反的主要是前苏联，凯文·麦卡锡针对的主要是中国。前者竖起了“麦卡锡主义”的黑旗，后者则在5月7日宣布成立众议院共和党“中国特别工作小组”，“以应对中国在各个层面对美国的‘攻击’”。

“我们不能再等了，必须采取行动了。”凯文·麦卡锡在讲话中，攻击中国“掩盖疫情导致目前危机”，鼓吹“不仅要追究中方在疫情方面的责任，还必须采取大胆行动，在世界舞台上更好地与中国竞争”。由此可见，凯文·麦卡锡“誓与中国见高低”的“决心”和“硬度”决不亚于半个多世纪以前约瑟夫·麦卡锡之对于前苏联。

利益一致、立场相同、臭味相投，两个麦卡锡似乎有了“跨世纪的拥抱”。此次，博卡斯大使直接点出“麦卡锡主义”回归的现实可能性，是基于当前美国政府面临的严峻挑战和错误对策的客观分析。在美国疫情防控一团糟的形势下，美国政府不知自省纠错，反而对内压制不同意见，对外自树强敌、寻找替罪羊。过去是针对苏联，现在是针对中国，过去搞“麦卡锡主义”，现在或搞“新麦卡锡主义”。

目前，美国政坛萦绕着“白色恐怖”氛围。蓬佩奥们给政敌、敢于说真话的科学家、媒体人扣上了“亲华”的帽子，或许哪一天将直称“亲共”。这与当年约瑟夫·麦卡锡按图索骥抓“亲共分子”何其相似。难怪连博卡斯大使也惊呼“可怕”。

需要明确的是，凯文·麦卡锡在当前背景下想让“麦卡锡主义”死灰复燃，是一个看上去很时髦，但是充满危险和变数的活儿。姑且不论“新麦卡锡主义”在美国国内能否站得住，单看它针对的是中国，就知道行不通！半个多世纪过去了，世界不是那个世界了，美国不是那个美国了，中国更不是当年的苏联。

（作者系中国人民外交学会原副会长、前驻外大使）

 

(责编：刘叶婷、燕勐)
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