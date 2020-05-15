美卫生部遭贬官员：政府抗疫措施欠妥

新华社华盛顿5月14日电（记者邓仙来 孙丁）美国卫生与公众服务部（卫生部）一遭贬高官14日在国会众议院作证时说，特朗普政府应对新冠疫情措施欠妥。

里克·布莱特2016年出任卫生部生物医学高级研究和发展局局长，今年4月被白宫解职并调往美国国家卫生研究院。他当天在众议院能源和商务委员会下属健康问题小组委员会组织的听证会上作证时说，特朗普政府应对疫情缺乏“标准化、集中、协调的计划”，当前控制疫情的“机会窗口正在关闭”，“如果没有更好的（抗疫）计划，2020年（美国）可能经历现代史上最黑暗的冬天”。

他说，联邦政府错失了防止新冠病毒在美扩散的“早期预警信号”，他曾向卫生部领导层反映美国关键抗疫物资及个人防护设备面临严重短缺的情况，却遭到无视，联邦政府的不作为导致医护人员面临危机。

布莱特拥有免疫学和病毒学博士学位，曾经负责研发药物和疫苗。他认为，自己被罢免是因为不愿推广白宫推崇的治疗新冠病毒药物，因为该药效果未被证实。他说，联邦政府应该把经费用于“安全且经科学验证的治疗方案中，而非用于缺乏科学依据的药物、疫苗以及其他技术”，对抗新冠病毒必须依靠科学指导，“而非政治或任用亲信”。

布莱特5月5日已向美国特别检察官办公室提交诉状，称特朗普政府今年1月忽视疫情警告，未能及早采取行动应对新冠疫情，他本人因担忧抗疟疾药物氯喹和羟氯喹的安全性而未按政府要求扩大该药物使用范围，遭报复性解职。他在诉状中要求恢复自己职务并就此进行全面调查。

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