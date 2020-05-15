荷比卢三国新冠疫情趋缓 欧洲药管局称疫苗问世至少需1年

新华社布鲁塞尔5月14日电（记者潘革平 任静）荷兰、比利时和卢森堡三国14日分别报告累计新冠确诊病例43481例、54288例和3915例。

荷兰国家公共卫生与环境研究所14日发布公报说，过去24小时内荷兰新增确诊病例270例，累计确诊43481例；新增死亡病例28例，累计死亡5590例。该研究所表示，荷兰5月疫情发展趋缓，表明相关防控措施发挥了作用。

比利时国家公共卫生研究所14日发布公报说，过去24小时比利时新增确诊病例307例，累计确诊54288例；新增死亡病例60例，累计死亡8903例。新增死亡病例数与前一天相比有所下降。

比利时病毒学家史蒂文·范古赫特14日对媒体表示，尽管目前比利时新冠病毒的基本传染数（R0）为0.8，但人们无需过分担忧，“总体上看，当前疫情发展趋势向好”。

卢森堡政府14日发布报告说，过去24小时卢森堡新增病例11例，累计确诊3915例；未出现新增死亡病例，累计死亡病例为103例。

总部位于阿姆斯特丹的欧洲药品管理局14日表示，即使在“最乐观的情况下”，新冠疫苗也需要至少1年时间才可能获得批准并大量投入使用。

比利时联邦政府新冠事务发言人伊夫·范·拉特海姆14日表示：“目前，新冠疫苗的研发方向并不十分明确，首批疫苗何时问世、有何特性，人们仍一无所知。”他警告说，即使疫苗问世，也不是所有人都能立即有机会使用。他认为，65岁以上的老年人、高血压或糖尿病患者以及医护人员将有望优先使用新冠疫苗。

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