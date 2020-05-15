研究称逾25%英国人口可能已感染过新冠病毒

新华社伦敦5月14日电（记者张家伟）英国曼彻斯特大学14日发布一项研究说，研究人员分析了公开的疫情数据后推测，英国人口中高达25%的人可能已经感染过新冠病毒。

曼彻斯特大学等机构的研究人员分析了英国不同地方政府部门发布的相关疫情数据，从而比较和分析病毒在人群中的感染状况。相关研究结果已刊登在英国《国际临床实践杂志》上。

他们发现，3月中旬，英国疫情蔓延比较快，但随着政府出台措施要求人们保持社交距离等因素，感染状况随之好转；到了4月下旬，英国人口中估计已有超过25%的人被新冠病毒感染过。

报告作者之一、曼彻斯特大学的学者阿德里安·希尔德说，这项研究旨在提供一个对英国历史新冠病毒感染数据的评估，并为决策者提供相应参考。结果显示保持社交距离等限制性措施发挥了作用，否则“情况可能会更糟”。

他说，新冠病毒传染性很强，对部分人群来说非常危险，但还有很大一部分人感染后并没有症状或症状轻微，因此并没有被计算为确诊感染者。

研究人员还指出，这项研究仅仅是基于数据计算的推测，要取得更准确的结果还需开展大范围的抗体检测。

英国卫生部14日发布的疫情数据显示，该国累计确诊病例233151例，累计死亡病例33614例。

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