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防疫不力拖累拉美 美应为疫情全球大流行负责

张信凤

2020年05月15日10:17  来源：人民网-国际频道
 

当地时间5月11日，美国总统特朗普在例行新闻发布会上宣称“美国所做的检测比任何国家都多”。CBS华裔记者提问“每天美国仍有人失去生命，为什么你却将此视作国际竞赛？”特朗普回答称“在哪儿都有人失去生命，或许你该去问问中国（Ask China）”。在毫无理由“碰瓷”中国后，面对“他不喜欢的记者”进一步追问，特朗普干脆中断采访，拂袖转身，愤然离场。

新冠疫情逐渐加重后，美国多次进行政治抗疫，在一切未有定论之际，美国政客就开始散播新冠病毒阴谋论、不断栽赃中国是病毒制造者和发源地、指责中国“通报不实”、挑唆其他国家向中国索赔，声称中国要为疫情在全球的大流行负责。

空口无凭遭科学打脸 谎言不攻自破

按照美国政客的逻辑，就疫情提出索赔是因为某个国家没有有效控制疫情，导致其扩散，给他国造成生命和财产损失。那么导致疫情扩散到其他国家的具体形式是什么呢？美国和世界其他国家的确诊病例有多少是来自中国？ 一图胜千言。

图为部分国家对病例来源的研究成果（张信凤制图）

数据证实，美国的无端指责明显有违事实。与此同时，中国为抗击新冠肺炎疫情作出不懈努力。5月4日，顶级学术期刊《自然》杂志刊发了中英美多国科研团队的研究。研究通过建模发现，中国使用的三大非药物干预措施（城际旅行限制、早期识别和隔离、接触限制和社会疏远）成效显著。

研究指出，如果不实施强有力的非药物干预“组合拳”，中国的新冠病例或将增加67倍。同时，三大学术期刊《自然》《科学》和《柳叶刀》均积极评价中国抗疫所取得的成效，并称病毒来源的调查需要“以科学为中心”。

由此可见，美国政客出于政治目的所散播的“秋后算账论”“索赔论”空口无凭、向中国泼脏水的做法令人不齿。生命不是筹码，当权者要珍惜公众的信任。

防疫不力拖累拉美 驱逐移民加速病毒蔓延

再来看看美国的防疫不力，如何影响了其他国家。最值得注意的是，恐怕美国政府对病毒在拉美国家的蔓延难辞其咎。美国总统特朗普以防控新冠疫情为由，加大了对来自墨西哥和中美洲国家非法移民的遣返力度。

据美国媒体报道，美国境内疫情严重，许多中美洲非法移民尚在申请避难所，生存条件较差，在被遣返前未有足够长的隔离观察期，也未接受病毒检测。截止5月14日 ，被遣返非法移民的主要来源国——墨西哥、危地马拉、萨尔多瓦和洪都拉斯国内新冠确诊病例合计超过4.5万。

从3月15日到4月24日，美国移民和海关执法局（ICE）共有21架航班飞往危地马拉，18架飞往洪都拉斯，12架飞往萨尔瓦多，3架飞往海地和多米尼加共和国，1架飞往牙买加，而直到上周还有航班飞往危地马拉。美国福克斯新闻（Fox news）称移民法庭的听证会和庇护申请的处理已经停止，但驱逐出境却仍在持续。

危地马拉卫生部长乌戈?蒙罗伊4月14日称，在一架来自美国载有被遣返非法移民的航班上，有75%左右的机上人员新冠病毒检测呈阳性，从美国遣返的移民中平均确诊病例占比介于50%-75%之间。据美联社消息，卫生部副部长告诉危地马拉国会议员，在4月13日的航班上，76名被遣返者中有71人检测呈阳性。从统计数据来看，在危地马拉，感染新冠肺炎的遣返者比例约占该国感染总数的19%。

与此同时，在墨西哥多地也有类似情况。在4月20日，墨西哥政府宣布在东北部边境州塔毛利帕斯有20名被遣返移民确诊。在新拉雷多市，一名遭美国遣返的非法移民导致收容所内另外14名被遣返人员感染。且根据NPR报道，美国官员和企业敦促将一些美国驻墨西哥工厂重新归类为重要工厂，他们希望这些工厂和美墨供应链在封锁期间仍保持开放。

同时，作为新冠病毒感染高风险人群，移民在被遣返回原籍国后，将给当地疫情防控带来巨大风险，使得医疗系统相对脆弱的拉美国家雪上加霜。

以海地为例，该国目前仍不完全具备病毒检测能力，1100万人口仅有100台呼吸机可供使用，加之长期遭受地震等自然灾害的摧残，疫情蔓延带来的将会是一场浩劫。

此外，据《卫报》5月13日文章，在来自中美洲的移民中，大部分都为儿童，他们大多只身前往美国。根据美国法律，在案件提交移民法庭审理时，他们通常被允许与亲戚住在一起，而如今特朗普以疫情大流行为由，发布紧急声明对他们进行驱逐，仅4月份就有600名未成年人被驱逐出境。

在4月8日，包括美国华盛顿拉丁美洲研究所、移民儿童权利青少年中心等在内的60家机构发表联合声明，谴责美国政府在全球疫情暴发期间继续驱逐非法移民。声明说，美国目前全球确诊病例数居世界首位，在全球旅行受到限制且各地都执行严格隔离政策之时，美方继续将非法移民驱逐出境的行为将会使全球都置于危险之中。

图为全球60家机构发表的谴责美国在疫情期间驱逐非法移民的联合声明

那么问题来了，究竟谁该为疫情在全球的大流行负责呢？ Ask the United States！ 

(责编：刘叶婷、燕勐)
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