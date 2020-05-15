中国与葡语国家经贸合作日趋多元 发展前景广阔

人民网北京5月15日电（记者 常红）由商务部国际贸易经济合作研究院、澳门科技大学社会与文化研究所与社会科学文献出版社5月13日共同发布《中葡经贸合作蓝皮书:中国与葡语国家经贸合作发展报告（2018—2019）》。

报告指出，在中国对国际市场贸易需求提升和对外贸易环境得到改善的背景下，中国与葡语国家经贸合作实现了快速增长，整体呈现合作领域广泛、合作机制完善、合作成效显著等特点。2018年以来，葡语国家共同体建设速度加快，葡语国家的贸易区建设、基础设施内在需求以及贸易自由流动都在提速。在“一带一路”及粤港澳大湾区建设过程中，中国与葡语国家经贸合作将迎来新的发展机遇。澳门“中葡平台”的内涵、功能须进一步丰富和发展，以“平台+”的方式在大湾区城市合作建立“葡语国家产业园”，是澳门参与粤港澳大湾区建设的重要抓手。

中国与葡语国家经贸互补性强有较大合作空间

蓝皮书指出，中国与葡语国家贸易有互补性，构成了中国与葡语国家经贸发展的基本特征。一方面，由于中国与葡语国家互补性贸易有很大空间，中葡贸易额增长速度加快，爆发力也逐渐增强；另一方面，中国距离葡语国家比较远，一些葡语国家还存在经济体量较小、产业结构略显单一等问题，也导致双方贸易额始终难以突破瓶颈。

第一，中葡经贸增长速度呈递增趋势。2018年，巴西、安哥拉、葡萄牙仍然是葡语国家中中国最大的贸易伙伴，这三个国家与中国双边贸易额占中国与葡语国家双边贸易额的98%。自2001年加入WTO以来，中国对世界出口增长了10倍，而对葡语国家的出口则增长了23倍之多。其中，中国出口扩张速度最快的是对葡语国家中的非洲国家，如对安哥拉、莫桑比克的出口在此期间增长了百余倍。

第二，中国与葡语国家经贸合作日趋多元化。首先，中国与葡语国家在多领域创新合作方式、丰富合作内容，目前正朝着多元化趋势大步向前迈进。2018年，在中国与葡语国家贸易合作中，民营企业进出口总额为611.82亿美元，同比增长27.55%，占中葡贸易总额的41.63%，比2017年提高0.84个百分点，继续保持第一大贸易主体地位。其次，中葡双边服务贸易规模持续稳定增长。2016—2018年，中葡双边服务贸易额从67.2亿美元增加至122.1亿美元，增长了81.7%，在中国服务贸易总额中所占比重从1.0%提高至1.8%。

第三，中国与葡语国家贸易结构较为单一，波动较大。由于中国与葡语国家的贸易在广度和深度上都有限，贸易结构单一化趋势明显，产业链的整体生态联系不够紧密，缺乏产业体系内的贸易往来。比如，2018年，木材占几内亚比绍对华出口的99%，占莫桑比克对华出口的68%，原油占安哥拉对华出口的99.7%，塑料废碎料占佛得角对华出口的52%，集成电路处理器占东帝汶对华出口的85%，大豆、铁矿石、原油、纸浆四种产品占巴西对华出口的85%，公共客车、铜矿砂、服装、纸浆四种产品占葡萄牙对华出口的52%。这些产品多数为初级产品，把这些数据置于经济全球化的整体框架中，尤其是在全球产业资源配置的价值体系中，可以明显看出这些结构单一的贸易产品难以适应整体贸易发展的要求。

第四，中国与葡语国家经贸合作易受国际市场波动的影响。21世纪以来，中国初级产品进口占其总值的比重直线上升。尤其是2008年金融危机以来，初级产品的占比更是节节攀升，巴西和安哥拉已经分别成为中国初级产品第二和第六大主要来源国。然而，除葡萄牙之外的其他7个葡语国家的宏观经济环境不太乐观，本币的大幅度贬值影响本国企业的进出口业务，限制了中国与葡语国家的经贸合作。

粤港澳大湾区促中国与葡语国家合作 助力“一带一路”

蓝皮书指出：粤港澳大湾区战略的提出与实施，为澳门建设中葡平台和中国与葡语国家经贸合作发展提供了重大机遇。一方面，澳门特区开放自由的经济体系和制度环境可以进一步与大湾区城市建设形成发展合力，为大湾区建设全球科技创新中心、先进制造业中心、国际金融航运中心和国际贸易中心助力；另一方面，中葡经贸可以借助大湾区建设的“红利”，拓展合作领域，优化合作结构，提高合作质量。

第一，粤港澳大湾区建设可推动中葡经贸合作获得战略叠加机遇。自2003年以来，每一届“中葡论坛部长级会议”都对澳门建设中葡平台起到重要的推动与赋能作用，各种政策红利支持不断涌现。伴随着粤港澳大湾区的建设和发展，中央在原有的粤港澳经济合作的基础上，将进一步发挥澳门作为中国与葡语国家商贸合作服务平台的作用，出台相关制度与政策，中葡平台建设无疑将获得新的战略叠加机遇，为澳门落实国家给予的相关政策提供了新的可能。

第二，粤港澳大湾区建设可加快湾区城市与葡语国家合作发展的步伐。粤港澳大湾区协同发展将推动湾区城市乃至其他省份的企业进入澳门乃至葡语国家开展投资贸易活动。澳门近几年大力发展会展服务业，不少内地官方和企业到澳门合作举办会展，借机与葡语国家建立良好的合作关系。

第三，粤港澳大湾区建设可发挥澳门金融合作服务平台作用。通过澳门“中葡平台”，扩大人民币在葡语国家的使用范围，扩大中国与葡语国家在经贸合作中的外汇结算业务，可降低中国与葡语国家因语言障碍、金融体制差异及政策不同而导致的信誉担保和融资风险。

第四，中葡商贸合作服务平台建设可促进粤港澳大湾区发展。建设粤港澳大湾区，打造世界一流湾区和世界级城市群是国家面向21世纪发展的大趋势，是落实“一国两制”、把新时代中国特色社会主义推向新境界的重大战略部署，也是澳门实现经济多元发展的重大机遇。从面积来看，澳门虽然是湾区大家庭中最小的一个，但是国家赋予澳门特殊的身份和使命，澳门一方面可以充分发挥“一国两制”和自身独特优势，为粤港澳大湾区合作方提供旅游业方面的培训，为粤港澳大湾区优质生活圈提供东西方文化交融的独特休闲去处；另一方面可以通过中国与葡语国家商贸合作服务平台这个“精准联系人”的角色，发挥连通粤港澳大湾区内的企业与葡语国家间发展金融及贸易的作用，为大湾区兄弟城市拓展葡语国家市场助力，为大湾区“走出去，引进来”提供精准服务，更能为大湾区形成全面开放的格局助力，为“一带一路”建设助力。

中国与葡萄牙经贸合作发展前景广阔

蓝皮书指出，中国与葡萄牙之间的经贸合作呈现以下特点和趋势：第一，中葡之间的货物贸易、中国对葡萄牙的投资和工程承包在过去的十余年中增长较为迅速，两国之间的服务贸易自2016年以来也恢复了增长，但葡萄牙对中国的投资增长比较缓慢。中葡经贸合作的有关平台也许可以协助葡国企业更好地在中国投资，但其作用尚不明显。

第二，由于中葡两国的经济总量差别巨大，中葡之间的各项经贸合作在葡萄牙对外各项经贸合作中的重要性都远远大于其在中国对外各项经贸合作中的重要性。两国之间的货物贸易、国际投资在两国整体对外经贸合作中的地位呈上升趋势。

第三，两国之间的贸易很不平衡，葡萄牙对中国的货物贸易及服务贸易存在较大逆差。中国对葡萄牙的投资远远大于葡萄牙对中国的投资。

第四，中葡两国双向货物贸易中，“机械及运输设备”所占比例最大，其中中国输往葡萄牙比例最大的是“未另列明的电力机械、装置和器械及其电器零件（包括家用电器设备的未另列明的非电动部件）”，葡萄牙输往中国比例最大的是“陆用车辆（包括气垫式车辆）”。服务贸易中，运输服务在葡萄牙从中国服务进口中所占比例最大，旅行服务在葡萄牙对中国服务出口中所占比例最大。

第五，中国出口葡萄牙的产品中占有比较优势的是“动植物油、脂和蜡”、“食品和活动物”、“非食用原料（不包括燃料）”和“饮料及烟草”；葡萄牙出口中国的产品中占有比较优势的是“非食用原料（不包括燃料）”、“饮料及烟草”和“机械及运输设备”。两国分别发展这些部门的生产并加强对对方的出口，将更容易增加其出口总额。

第六，从葡萄牙进口的产品中，中国比较依赖“饮料及烟草”、“杂项制品”、“机械及运输设备”和“非食用原料（不包括燃料）”。而葡萄牙消费者则比较青睐从中国进口的“杂项制品”、“主要按原料分类的制成品”和“机械及运输设备”。

总之，中葡两国之间的货物贸易、中国对葡萄牙的投资和工程承包在过去的十余年中增长较为迅速，在两国对外经贸合作中的地位逐渐上升。虽然两国的经贸合作金额并不是太大，但有广阔的发展前景和巨大的发展潜力。两国可以《联合声明》为指导，加强对话，发挥各自比较优势，改变不平衡的经贸现状，深化双方的经贸合作。

澳门建设中葡商贸合作平台 “三个中心”发挥重要作用

蓝皮书指出，建设中国与葡语国家商贸合作服务平台，既是中央政府赋予澳门特区的重要定位，也是澳门发挥自身优势促进经济发展的必然选择。

近年来，澳门在中国与葡语国家商贸文化往来中扮演着愈加重要的角色，澳门特区政府持续建设的葡语国家食品集散中心、中葡经贸合作会展中心以及中葡中小企业商贸服务中心（“三个中心”）不断取得进展，线上平台提供信息咨询与人才交流服务，线下平台提供优质环境及开展实地活动。未来，“三中心”建设应加快市场化步伐，提高专业采购商质量，加大政策惠及力度，促使澳门平台建设的内容更加丰富、功能更加周全、机制更加完善。

中国－葡语国家经贸合作论坛（澳门）第四届部长级会议暨中葡论坛成立十周年庆祝大会上，中央政府在会上明确支持澳门特区政府建设“三中心”。其中，葡语国家食品集散中心专门负责促进中国与葡语国家的食品业务合作，包括把葡语国家的食品带到中国内地展销；中葡经贸合作会展中心主要推广会议展览活动，加强中葡交流合作；中葡中小企业商贸服务中心专为中国内地、澳门和葡语国家的中小企业提供帮助，并不时举办各类商贸活动。

现在，澳门特区政府采用线上线下联动方式，线上平台提供信息咨询与人才交流服务，线下平台则提供优质环境及开展实地活动，双管齐下，共同推进建设“三中心”，向中国和葡语国家企业和投资者在开展业务合作方面提供全方位的支持和服务。澳门在建设中葡平台的过程中，为中国内地、澳门和葡语国家企业带来众多商机，帮助企业达成货物贸易、服务贸易以及海外投资等多方面的合作。

(责编：刘叶婷、燕勐)