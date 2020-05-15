希望能到中国演唱（全球抗疫进行时）

“很荣幸我的合唱团被邀请参加这一精彩活动。”近日，保加利亚俄耳甫斯童声合唱团的指挥埃琳娜·科维特科娃在给记者的邮件中这样写道：“我希望新冠肺炎疫情能早日结束，将来我们能有机会来中国演唱。”

她所在的合唱团，参加的是由中国宋庆龄青少年科技文化交流中心主办，迈斯特国际支持的“心手相连、世界有我”中外青少年云互动公益活动，活动旨在让全球孩子们通过网络传递祝福和关爱，增强战胜疫情的信心，自4月上旬以来，多国青少年积极响应，近2000名青少年通过演唱、演奏、绘画等形式创作和提交了作品。

埃琳娜和孩子们此次提交的歌曲是《We are the world》。合唱团成员维亚拉告诉记者，“通过这段视频，我想告诉观众，无论发生什么，我们都不应该放弃，因为我们就是这个世界，我们必须面对一切。”

在爱沙尼亚塔林拉格纳格拉纳森学校合唱团指挥丽伊·雷特玛看来，这是一场特殊的演出，“因为我们不能在一起实地练习。孩子们是在家里自学了英文版《让世界充满爱》，并分别录制完成的。我们的小歌手今年将面临毕业考试，但他们仍愿意分出精力来录制节目”。

丽伊告诉记者，这首歌曲的主题是“唱响更好的未来”。“我相信，我们的演唱能通过网络表达祝福和关爱，加强彼此间的沟通和理解，鼓励大家增强战胜疫情的信心，颂扬和平与友谊。”

作为活动的一项特别策划，中外青少年用中国民族乐器和西洋乐器按声部演奏《茉莉花》，录制合成为“管弦乐版”《茉莉花》，呈现出独奏、重奏、合奏的不同效果。捷克提卡里长笛乐团的17名团员参与了这次公益视频的录制。

该团艺术总监安德莉亚告诉记者，去年7月，乐团曾受邀来中国演出并参加了中国宋庆龄基金会举办的“宋庆龄国际青少年交流营”。“那真是一次难忘的经历，”安德莉亚说，“我们的孩子表达了增进相互理解、支持和友谊的真诚愿望。”

“去年，我曾在国际交流活动中和外国的大姐姐一起演奏，她们吹得又稳又好听。今年，我和世界各地的小伙伴们一起，在网上演奏了《茉莉花》。”在中国北京，宋庆龄和平天使艺术团管弦乐团的长笛团员张峻然告诉记者，“在微信上，艺术团老师反复给我指导；在家里，爸爸妈妈帮我认真练习。忙了好几天，视频终于做好了！我想，等战胜疫情，一定要邀请世界各地的小伙伴来宋庆龄艺术中心，我们现场一起演奏《茉莉花》！”

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